Fuga di gas nella frazione di Canale chiusa fino a domattina la strada di Barricate

stradale interessato dal guasto alla linea del gas verificatosi all’altezza del distributore di benzina di Canale. La chiusura è stata disposta dal primo cittadino Fausto Risini fino alle ore 4 di domani mattina. 🔗 Perugiatoday.it - Fuga di gas nella frazione di Canale, chiusa fino a domattina la strada di Barricate Il sindaco di Città della Pieve ha firmato l’ordinanza di chiusura del trattole interessato dal guasto alla linea del gas verificatosi all’altezza del distributore di benzina di. La chiusura è stata disposta dal primo cittadino Fausto Risinialle ore 4 di domani mattina. 🔗 Perugiatoday.it

