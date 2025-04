Frontale tra due auto sulla Variante | un ferito in ospedale

auto sulla Variante Anas, tra Caserta e Maddaloni all'altezza dell'Eurospin. Due i veicoli coinvolti, una Fiat Punto ed una Ford F Max.Secondo le primissime ricostruzioni dei carabinieri di Maddaloni, intervenuti sul posto, pare che una delle due vetture in un. 🔗 Casertanews.it - Frontale tra due auto sulla Variante: un ferito in ospedale Violento impatto tra dueAnas, tra Caserta e Maddaloni all'altezza dell'Eurospin. Due i veicoli coinvolti, una Fiat Punto ed una Ford F Max.Secondo le primissime ricostruzioni dei carabinieri di Maddaloni, intervenuti sul posto, pare che una delle due vetture in un. 🔗 Casertanews.it

