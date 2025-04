Frecce Tricolori Monza nel calendario ufficiale | la data del sorvolo

Le Frecce Tricolori presto torneranno a Monza: la conferma ufficiale del sorvolo dei velivoli dell'Aeronautica militare arriva anche dal calendario delle esibizioni del 2025. E Monza c'è: la data è domenica 7 settembre 2025, giornata che coincide con quella.

Frecce Tricolori 2025: il calendario con le date delle esibizioni e il programma di airshow e sorvoli - Il calendario della stagione delle Frecce Tricolori 2025 con tutti gli appuntamenti in programma in Italia. Ecco date e luoghi delle esibizioni e dei sorvoli nelle città italiane.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Perché le frecce tricolori e Red Arrows volano nei cieli di Roma: le prove della pattuglia acrobatica - Aerei militari avvistati per i cieli romani. Si tratta delle Frecce Tricolori italiane che insieme ai Red Arrows inglesi si esercitano in vista dell'evento in programma per domani, martedì 8 aprile durante la visita di Re Carlo III e la consorte Camilla all'Altare della Patria.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le Frecce Tricolori e Red Arrows sorvolano il Quirinale - ROMA (ITALPRESS) – Nel video del Quirinale il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale (le Frecce Tricolori) e delle Red Arrows britanniche in occasione della visita di Stato dei Reali Carlo III e Camilla a Roma, con l’incontro al Colle con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. mca2/sat (fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

Catania, Frecce Tricolori in arrivo: i punti strategici per vederle - In arrivo a Catania Air Show 2025 con il passaggio delle tanto attese frecce tricolore, Di seguito l'ora e il luogo strategici da dove poterle ammirare ... 🔗catania.liveuniversity.it

Le Frecce Tricolori tornano a Monza per il Gran Premio - Dopo l’assenza del 2024 le Frecce Tricolori tornano a sorvolare il Gran Premio d’Italia a Monza in calendario domenica 7 settembre. Lo svela il programma per il 2025 delle attività della ... 🔗msn.com

Il tour oltreoceano delle Frecce Tricolori - Mentre l'Italia celebra i suoi eventi più importanti, le Frecce ... di Monza per il Gran Premio d'Italia, lasciando un vuoto che si farà sentire tra i fan e i partecipanti all'evento. Tuttavia, ... 🔗monza-news.it