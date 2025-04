Fratelli d’Italia si conferma tra i partiti più votati della provincia le congratulazioni a Perdichizzi e Gioveni

Fratelli d’Italia conferma Palliccia coordinatrice del circolo urbinate - Emanuela Palliccia sarà ancora la coordinatrice del circolo urbinate di Fratelli d’Italia. Il consigliere comunale di maggioranza in quota al centrodestra, che ricopre l’incarico dal 2022, è stata confermata durante il congresso cittadino del circolo, svolto sabato. Assieme a lei, faranno parte del nuovo consiglio direttivo Danilo Calendari, Francesco Duranti, Andrea Simoncelli, Emanuele Silvestri, Lorenzo Tempesta e Wilmer Zanghirati Urbanaz. 🔗ilrestodelcarlino.it

Tar conferma revoca di licenza Ncc. E Fratelli d'Italia si schiera con Palazzo Vecchio: "Stavolta ha ragione" - "Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso della società Sky Road 236, confermando la revoca dell’autorizzazione Ncc n. 62/2012 da parte del Comune di Scarperia e San Piero per violazione del vincolo di territorialità. La decisione sancisce l'obbligo, tuttora valido, di avere sede e rimessa... 🔗firenzetoday.it

Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia - I senatori di Fratelli d'Italia hanno presentato una campagna nazionale dal titolo "Io ti ascolto - Contro il degrado la famiglia torna protagonista" per contrastare e sensibilizzare sul fenomeno della baby gang, che rappresenta solo la punta dell'iceberg del bullismo. L'articolo Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cresce e Pd fermo - (Adnkronos) - Fratelli d'Italia cresce e stacca il Pd. Il Movimento 5 Stelle cala, la Lega supera Forza Italia. Il sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto se si andasse alle elezio ... 🔗msn.com

Riva Destra conferma il suo sostegno a Fratelli d’Italia in vista delle elezioni in Trentino - In vista delle imminenti elezioni amministrative in Trentino, Riva Destra conferma il proprio sostegno alla lista di Fratelli d’Italia. La decisione è stata annunciata attraverso una nota ufficiale ... 🔗secolo-trentino.com

Sondaggi 2025, Fratelli d’Italia boom. profondo rosso il Pd, cresce il M5S, FI e Lega stabili - Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 30%. Scivola il Partito Democratico al 21,7%, mentre sale il Movimento 5 Stelle al 12%. Cresce la fiducia nel governo. 🔗msn.com