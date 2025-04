Franco Pepe presenta in esclusiva la sua nuova pizza Pucynara alla 45ª Sagra del Carciofo di Pietrelcina

Pietrelcina definiscono se stessi. Nel piccolo borgo del Sannio, noto in tutto il mondo per aver dato i natali a Padre Pio, si coltiva una tipica varietà di Carciofo (Cynara scolimus) riconosciuta come Presidio Slowfood.Venerdì 2 Maggio, alle ore 19:00, avrà inizio la 45ª edizione della Sagra del Carciofo di Pietrelcina che quest'anno si arricchisce di un evento straordinario: la partecipazione di Franco Pepe, il maestro pizzaiolo di fama internazionale, che sarà presente per far conoscere in anteprima esclusiva la sua nuova creazione gastronomica: la "Pucynara", la pizza dedicata al Carciofo di Pietrelcina.Una ricetta ideata e realizzata per valorizzare l'eccellenza del Carciofo locale Presidio Slow Food. Al termine della presentazione, Franco Pepe darà simbolicamente il via alla degustazione della "Pucynara", affidata alle mani esperte dei nostri pizzaioli che la prepareranno per tutti i presenti, con la cura e la maestria che contraddistinguono l'arte della vera pizza italiana.

