Francesco era un uomo che andava oltre le superficiali categorie occidentali

uomo Francesco. Fedeli ma anche non fedeli, perché come ha scritto di recente Francesco Antonio Grana, “Francesco era un Papa molto più amato al di fuori della stretta geografia cattolica che al suo interno”. Uno striscione tra la gente lo saluta: “Addio Francesco, oggi il popolo tutto ti piange”. Il suo è un popolo, che indipendentemente dalla fede, crede oggi più che mai al cambiamento e alla pace.Il Cardinale Giovanni Battista Re, il decano del collegio cardinalizio, inizia l’omelia. Cita un passo del Vangelo: ”Pietro, pasci le mie pecore! Questo sarà il tuo compito, un servizio di amore sulla scia del Maestro, che non era venuto per farsi servire, ma per servire”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Francesco era un uomo che andava oltre le superficiali categorie occidentali di Stefania RotondoSopra le centinaia di migliaia di teste assiepate a San Pietro si sente solo il garrito dei gabbiani. È una marea umana che si stringe silenziosa per l’ultimo saluto non solo al Papa, ma all’. Fedeli ma anche non fedeli, perché come ha scritto di recenteAntonio Grana, “era un Papa molto più amato al di fuori della stretta geografia cattolica che al suo interno”. Uno striscione tra la gente lo saluta: “Addio, oggi il popolo tutto ti piange”. Il suo è un popolo, che indipendentemente dalla fede, crede oggi più che mai al cambiamento e alla pace.Il Cardinale Giovanni Battista Re, il decano del collegio cardinalizio, inizia l’omelia. Cita un passo del Vangelo: ”Pietro, pasci le mie pecore! Questo sarà il tuo compito, un servizio di amore sulla scia del Maestro, che non era venuto per farsi servire, ma per servire”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Daniele Luchetti, regista di Chiamatemi Francesco: “Era un uomo serio, a volte triste, ha smesso di esserlo da Papa” - Daniele Luchetti racconta in un'intervista il percorso fatto per raccontare il primo Papa sudamericano nel film Chiamatemi Francesco. Il regista ricorda i mesi trascorsi in Argentina, le scoperte fatte sul pontefice, la cui umanità non è mai venuta meno: "L’idea era di qualcuno che si fosse risollevato da anni di sofferenza. L'ho sempre percepito come persone, non solo come il Papa".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ritrovato l’uomo scomparso a Rignano. Francesco Gucci si era allontanato da casa - Rignano sull’Arno, 9 febbraio 2025 – E’ stato ritrovato in un fosso a Bagno a Ripoli l’uomo di 49 anni che nella giornata di ieri, 8 febbraio, si era allontanato da casa. Francesco Gucci aveva lasciato l’abitazione dei suoi genitori senza fornire indicazioni su dove sarebbe andato. Tutte le attività che hanno condotto al ritrovamento sono state coordinate dalla Prefettura di Firenze a seguito della apertura del piano di ricerca persone scomparse. 🔗lanazione.it

Chi era Francesco Petrone, l’uomo che ha sparato contro due operai a Delebio e poi si è tolto la vita - Francesco Petrone si è tolto la vita nel pomeriggio del 22 aprile dopo aver sparato contro due operai che stavano ristrutturando l'abitazione dei suoi vicini. Il 90enne di Delebio (Sondrio) probabilmente pensava di averli uccisi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Francesco era un uomo che andava oltre le superficiali categorie occidentali; Papa Francesco. Monda (L’Osservatore Romano): “Ogni giorno poneva un tema, compiva un gesto imprevedibile”; Il sindaco Giordani torna a parlare di Papa Francesco: «Un uomo incredibile»; Sgomento tra i fedeli: Era un uomo libero. Vicino ai più deboli. Impossibile dimenticarlo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

L’uomo prima del Papa: "Andavo a Betlemme. Mi chiese di pregare per lui" - Monsignor Cetoloni racconta i due momenti che lo hanno segnato "Mi disse: lo faccia perché io diventi sempre più bambino". 🔗msn.com

Papa Francesco era un uomo umile e con un marcato senso dell’umorismo: così lo ricordano i suoi cugini piemontesi - Addio a Papa Francesco: i parenti raccontano aneddoti divertenti della vita del Pontefice. Un Papa umile che faceva sempre strappare un ... 🔗mam-e.it

Papa Francesco, il San Lorenzo (la squadra di cui era tifoso) lo ricorda così. VIDEO - Leggi su Sky Sport l'articolo Papa Francesco, il San Lorenzo (la squadra di cui era tifoso) lo ricorda così. VIDEO ... 🔗sport.sky.it