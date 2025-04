Thesocialpost.it - Francesco era scomparso, ora la tragica notizia: “Lo hanno trovato così”

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche diDiviesti, il 26enne di Barlettada quattro giorni. Il giovane è statomorto nelle campagne di Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. A scoprire il corpo sono stati gli agenti della polizia di Stato, impegnati nelle operazioni di ricerca dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla famiglia.Leggi anche: Italia, 15enne scompare nel nulla senza lasciare tracce: “Lorenzo torna a casa”Il ritrovamento è avvenuto in una zona di campagna poco distante dal centro abitato. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del decesso, che al momento rimangono avvolte nel mistero. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: si attendono gli esiti dell’autopsia per determinare con certezza le cause della morte. 🔗 Thesocialpost.it