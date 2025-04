Notizieaudaci.it - Francesco Diviesti trovato morto: il corpo del barbiere 26enne semicarbonizzato in campagna

Il tragico ritrovamento di: il mistero della sua morteEra scomparso da quattro giorni, e la sua assenza aveva gettato nel panico familiari e amici. Purtroppo, per, 26 anni, non c’è stato un lieto fine: il suoè statosenza vita,, in una zona ditra Canosa di Puglia e Minervino Murge, precisamente in contrada “Femmina Morta”.A fare la macabra scoperta sono stati gli agenti della Polizia di Stato impegnati nelle ricerche. Immediatamente è stata allertata anche la Procura: sul posto sono intervenuti polizia scientifica e carabinieri per i primi rilievi. Le circostanze del decesso sono ancora avvolte nel mistero, ma l’ipotesi di un omicidio è concreta, anche a causa delle condizioni del. Un appello era stato lanciato durante la trasmissione Chi l’ha visto. 🔗 Notizieaudaci.it