Francesco Diviesti trovato morto aveva 26 anni | Il corpo è semicarbonizzato Era scomparso da quattro giorni

È stato trovato morto Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta scomparso da quattro giorni. È stato trovato semicarbonizzato, nelle campagne in contrada 'Femmina morta', tra Barletta e Canosa di Puglia.

È stato trovato morto Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta scomparso da quattro giorni. A trovare il cadavere, nelle campagne di Canosa di Puglia, sono stati gli agenti di polizia.

Francesco Diviesti trovato morto, aveva 26 anni: era scomparso a Barletta da quattro giorni - È stato trovato morto Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta scomparso da quattro giorni. A trovare il cadavere, nelle campagne di Canosa di Puglia, sono stati gli agenti di polizia... 🔗leggo.it

