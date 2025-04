Frana di Civiglio Forza Italia | Un anno di disagi e silenzi il sindaco risponda ai cittadini

anno dalla Frana che ha isolato Civiglio, ma la situazione è ancora ferma. Nonostante le promesse dell’amministrazione, la strada principale resta chiusa e i lavori non sono nemmeno realmente iniziati. La possibilità di una riapertura prima dell’estate appare. 🔗 Quicomo.it - Frana di Civiglio, Forza Italia: "“Un anno di disagi e silenzi, il sindaco risponda ai cittadini” Il prossimo 15 maggio segnerà undallache ha isolato, ma la situazione è ancora ferma. Nonostante le promesse dell’amministrazione, la strada principale resta chiusa e i lavori non sono nemmeno realmente iniziati. La possibilità di una riapertura prima dell’estate appare. 🔗 Quicomo.it

Congresso di Forza Italia a Santa Marinella: Federico Fattorini segretario, Alex Cosimi vice - Il 15 marzo, alle ore 18, in via Gramsci 19, si è tenuto il congresso di Forza Italia per eleggere il segretario politico di Santa Marinella. Questo evento rappresenta un momento cruciale per il partito, che si prepara a rinnovare la propria leadership locale e a delineare nuove strategie per il futuro. Il congresso ha visto la partecipazione di due candidati: Federico Fattorini e Alex Cosimi. Entrambi hanno dimostrato una forte volontà di collaborare per governare insieme il territorio, trovando una sintesi che potrebbe portare a una gestione più efficace e unita della città. 🔗ilfaroonline.it

Morto l’avvocato Moriconi, il dolore di Forza Italia. “Uomo impegnato e generoso” - Lucca, 12 aprile 2025 – È morto l'avvocato Nicola Moriconi, dirigente di Forza Italia di Lucca con delega al turismo. Ne danno notizia l'onorevole Deborah Bergamini e il coordinamento provinciale del partito con Carlo Bigongiari. "Una brutta malattia ha portato via l'avvocato Nicola Moriconi, lasciando un grande vuoto tra coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di lavorare con lui, di ricevere anche solo una parola gentile o un consiglio saggio. 🔗lanazione.it

Forza Italia, eletti i nuovi segretari locali a Paternò e Belpasso - Prosegue la stagione congressuale azzurra in provincia di Catania: le assemblee locali di Forza Italia hanno eletto i nuovi segretari comunali nelle città etnee di Paternò e Belpasso, rispettivamente Francesco Rinina e Salvo Marasà. I congressi hanno anche determinato la composizione dei... 🔗cataniatoday.it

