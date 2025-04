FOTO Ambiente | cabina di regia permanente con associazioni e istituzioni

cabina di regia permanente sull'Ambiente: è l'obiettivo ambizioso che si è dato l'assessore comunale di Benevento Alessandro Rosa. Per raggiungere questo obiettivo l'esponente della giunta Mastella ha riunito associazioni ambientaliste a Palazzo Mosti per serrare i ranghi di tutte le energie che si occupano di politiche ambientali per tracciare un cammino verso il futuro che si fondi proprio con un tavolo permanente. Il confronto e la discussione si sono articolati su diversi argomento: dal regolamento dell'Ambiente alla festa dell'Ambiente il prossimo 4 giugno. Ma anche alle 14 aree giochi presenti in città con giostre inclusive.All'incontro di questa mattina presenti anche diversi consiglieri comunali di maggioranza e opposizione: Luigi Scarinzi, Mara Franzese, Rosario Guerra, Antonio Picariello, Luisa Petrone, Giovanna Megna, Giovanni De Lorenzo e Rosetta De Stasio.

Mbangula Juve, l’esterno bianconero esulta sui social per la vittoria contro il PSV: il messaggio esalta l’ambiente! – FOTO - di Redazione JuventusNews24Mbangula Juve, il belga celebra la vittoria che Madama ha ottenuto ieri contro il PSV: il messaggio esalta tutto l’ambiente La Juve è ai piedi di Samuel Mbangula. Il giovane giocatore della Vecchia Signora ha deciso l’andata dei playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven. La zampata a due passi dalla porta difesa da Walter Benitez ha deciso la partita dell’Allianz Stadium, al termine della quale il classe 2004 ha voluto lanciare un messaggio sui social. 🔗juventusnews24.com

Darsena Europa a Livorno: prefetto Dionisi annuncia istituzione cabina di regia operativa - LIVORNO – Darsena Europa a Livorno: prefetto Giancarlo Dionisi annuncia istituzione cabina di regia ristretta e operativa. Con il compito di accelerare i lavori e individuare le migliori soluzioni giuridiche ed economiche per la concessione provvisoria dei primi lotti realizzati, così da rendere l’infrastruttura produttiva nel più breve tempo possibile In Prefettura di Livorno prima riunione propedeutica all’istituzione della cabina di regia per il completamento della Darsena Europa, con la partecipazione delle principali istituzioni competenti. 🔗corrieretoscano.it

Cabina primaria Enel, riunione del comitato energia ambiente di Torrevecchia Teatina - Per il prossimo venerdì 11 aprile è prevista la riunione del Comitato energia ambiente di Torrevecchia Teatina per i noti fatti della cabina primaria Enel; una riunione allargata alla comunità interessata per verifiche ed analisi sui problemi dell’ambiente rilevati in località Canale di... 🔗chietitoday.it

Benevento, istituita cabina di regia per coordinare attività ambientali. Il 4 giugno festa con le scuole in Villa - A Palazzo Mosti riunione del tavolo permanente sull’ambiente, alla presenza del sindaco Clemente Mastella, dell’assessore comunale delegato Alessandro Rosa e dell’amministratore unico di Asia, Donato ... 🔗ntr24.tv

Cabina regia in Prefettura su periferie Catanzaro e Lamezia - Il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, nell'ambito delle azioni sinergiche programmate per contrastare il degrado urbano delle zone periferiche urbane, ha convocato una nuova riunione della Cabin ... 🔗ansa.it

Casa, al via cabina regia per contrasto ad agenti immobiliari abusivi - Si è così costituita e subito riunita la "Cabina di regia", dove sono state prese le prime decisioni: le Associazioni degli Agenti immobiliari di concerto con la Cciaa di Roma organizzeranno dei ... 🔗teleborsa.it