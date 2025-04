Forze dell' ordine vigili del fuoco e vigilanti a Torchiarolo per una benedizione speciale

Torchiarolo – Proseguono con grande partecipazione i festeggiamenti straordinari in onore di Maria Santissima di Galeano, in occasione del Giubileo 2025, promossi dalla Parrocchia SS. Maria Assunta. La giornata di lunedì 28 aprile è stata dedicata al mondo del Governo, della Giustizia e delle. 🔗 Brindisireport.it - Forze dell'ordine, vigili del fuoco e vigilanti a Torchiarolo per una benedizione speciale – Proseguono con grande partecipazione i festeggiamenti straordinari in onore di Maria Santissima di Galeano, in occasione del Giubileo 2025, promossi dalla Parrocchia SS. Maria Assunta. La giornata di lunedì 28 aprile è stata dedicata al mondo del Governo,a Giustizia ee. 🔗 Brindisireport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Crolla una palazzina a Bari, sul posto Vigili del Fuoco e forze dell’ordine: si scava tra le macerie - A Bari, intorno alle 19 di oggi, mercoledì 5 marzo, una palazzina è crollata nel quartiere Carrassi, tra via De Amicis e corso Benedetto Croce. Non è ancora chiaro se ci siano persone rimaste coinvolte. Sul posto Vigili del Fuoco, forze dell'ordine e personale del 118.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Pasqua con forze dell'ordine, direzione marittima e vigili del fuoco per il prefetto Ferdani [FOTO] - Giornata di visite nelle sale operative di polizia, carabinieri, guardia di finanza, direzione marittima e vigili del fuoco quella di Pasqua per il prefetto Flavio Ferdani. Un modo con cui il rappresentante del governo ha voluto esprimere personalmente alle donne e agli uomini in divisa... 🔗ilpescara.it

Forze dell'ordine, vigili del fuoco e vigilanti a Torchiarolo per una benedizione speciale - TORCHIAROLO – Proseguono con grande partecipazione i festeggiamenti straordinari in onore di Maria Santissima di Galeano, in occasione del Giubileo 2025, promossi dalla Parrocchia SS. Maria Assunta. La giornata di lunedì 28 aprile è stata dedicata al mondo del Governo, della Giustizia e delle... 🔗brindisireport.it

Approfondimenti da altre fonti

Sant’Agata li Battiati, auto dei vigili urbani parcheggiata sul marciapiede; Forze dell'ordine, vigili del fuoco e vigilanti a Torchiarolo per una benedizione speciale; Falso allarme a Motta Visconti: credono che la comandante della polizia locale sia morta in casa ma lei era in crociera; Salvataggi, arresti e missioni speciali. Un premio anche agli eroi in divisa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

IL DL SICUREZZA/2 - LA TUTELA DELLE FORZE DELL'ORDINE - Un insieme di sanzioni più severe per gli atti illeciti verso la polizia - Spiacenti, non riusciamo a trovare la pagina che stai cercando ... 🔗ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Nuovo contratto forze dell'ordine, maxi-busta paga a maggio: dai militari ai poliziotti, fino a 2.150 euro di arretrati in arrivo - In arrivo a maggio una maxi busta paga per il personale in divisa del comparto difesa e sicurezza. La società del ministero dell’Economia che versa gli stipendi ... 🔗corriereadriatico.it

Sant’Agata li Battiati, auto dei vigili urbani parcheggiata sul marciapiede - Un lettore ha segnalato alla nostra redazione la presenza di una pattuglia della polizia municipale, non è chiaro se impegnata in controlli della velocità, lungo la strada provinciale 8, nel tratto ch ... 🔗meridionews.it