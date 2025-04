Fortunato Depero – progetti futuristi

Fortunato Depero – progetti futuristi" presenta per la prima volta al pubblico, dal 7 al 19 maggio 2025, presso la Libreria Antiquaria, Casa d'Aste e Casa d'Arte Gonnelli di Firenze, un nucleo straordinario di ventotto disegni inediti di Fortunato Depero (1892-1960), figura cardine del.

Calici d'arte | Fortunato Depero. Sete di futurismo, fame d'America - Cogli l’ultima occasione di immergerti nella mostra "Fortunato Depero. Sete di Futurismo, fame d’America", attraverso una visita guidata accompagnata da un calice di vino. Il progetto espositivo di EARTH Foundation, prorogato fino al 16 marzo, offre un'analisi approfondita delle opere del celebre... 🔗veronasera.it

Fortunato Depero, 28 disegni inediti in mostra a Firenze - (Adnkronos) – La mostra "Fortunato Depero – Progetti futuristi" presenta per la prima volta al pubblico, dal 7 al 19 maggio 2025, presso la Libreria Antiquaria, Casa d'Aste e Casa d'Arte Gonnelli di Firenze, un nucleo straordinario di ventotto disegni inediti di Fortunato Depero (1892-1960), figura cardine del futurismo italiano e protagonista indiscusso dell'arte del […] 🔗periodicodaily.com

