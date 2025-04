Fornaio aggredito nella notte da 5 ragazzini ad Artena | “Volevano un pezzo di pizza”

Fornaio 40enne preso a calci e pugni da 5 giovanissimi ad Artena. Il gruppo è stato identificato all'alba. Le accuse sono di minacce e lesioni gravi. 🔗 Setto nasale fratturato e una prognosi di venticinque giorni. È il bollettino medico del40enne preso a calci e pugni da 5 giovanissimi ad. Il gruppo è stato identificato all'alba. Le accuse sono di minacce e lesioni gravi. 🔗 Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Prato: agguato nella notte, cinese aggredito con coltelli, bastoni e spari. Grave in ospedale - Un cittadino cinese è stato aggredito stanotte, 12 aprile 2025, intorno alle 1.15, da un gruppo di persone armate di coltelli, armi da fuoco e manganelli telescopici L'articolo Prato: agguato nella notte, cinese aggredito con coltelli, bastoni e spari. Grave in ospedale proviene da Firenze Post. 🔗.com

Uomo aggredito nella notte trovato per strada - Tarantini Time QuotidianoAncora un’aggressione avvolta nel mistero a Taranto. La vittima è un 58enne, trovato a terra tra via Messapia e via Temenide. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno chiamato il 118. I soccorritori lo hanno trasportato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti delle volanti per fare chiarezza sull’accaduto. L'articolo Uomo aggredito nella notte trovato per strada proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗tarantinitime.it

Milano sicura. Ma nella notte un altro giovane aggredito e accoltellato - Ancora un’aggressione a Milano, ancora una giovane vittima. L’ennesima rapina conclusasi in tragedia si è consumato nella serata di giovedì, nei pressi del parco antistante al centro commerciale Merlata Bloom (zona Cascina Merlata). Il ragazzo 19enne, accoltellato ripetutamente e derubato, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove al momento non risulta in pericolo di vita. Erano all’incirca le 21 quando il 19enne è stato circondato da un gruppo di cinque giovani, probabilmente di origine nordafricana, che per rubargli il cellulare e il monopattino elettrico su cui ... 🔗panorama.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Aggressione razzista a Torpignattara: il fornaio Rumi picchiato e derubato in strada all'alba; Il panettiere aggredito ha paura: «Non denuncio»; Si schianta con l'auto, poi entra nel panificio urlando e lo devasta: notte di follia nello storico locale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fornaio aggredito nella notte da 5 ragazzini ad Artena: “Volevano un pezzo di pizza” - Setto nasale fratturato e una prognosi di venticinque giorni. È il bollettino medico del fornaio 40enne preso a calci e pugni da 5 giovanissimi ad Artena. Il gruppo è stato identificato all’alba. Le ... 🔗fanpage.it

Artena, fornaio aggredito da cinque giovani: «Dacci la pizza rossa» - «Dacci la pizza rossa». Il rifiuto di un fornaio ha scatenato, l'altra notte, la furia di cinque giovani di Artena che, dopo parole pesanti e insulti, hanno aggredito ... 🔗msn.com