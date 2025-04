Formazioni ufficiali Arsenal PSG le scelte dei due allenatori per la sfida di Champions League

Formazioni ufficiali Arsenal PSG, le scelte dei due allenatori per il match valevole per l’andata della semifinale di Champions League Alle 21:00 la sfida valevole per l’andata della semifinale di Champions League tra Arsenal PSG. Di seguito le Formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Merino, Rice; Saka, Ødegaard, Martinelli, Trossard. Allenatore: . 🔗 Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Arsenal PSG, le scelte dei due allenatori per la sfida di Champions League PSG, ledei dueper il match valevole per l’andata della semifinale diAlle 21:00 lavalevole per l’andata della semifinale ditraPSG. Di seguito ledai due(4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Merino, Rice; Saka, Ødegaard, Martinelli, Trossard. Allenatore: . 🔗 Calcionews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Arsenal-PSG LIVE alle 21, formazioni ufficiali: Saka-Trossard-Martinelli contro Doué-Dembelé-Kvaratskhelia - Il momento più atteso della stagione è arrivato. Questa sera, a partire dalle 21, si apre il sipario sul penultimo atto della Champions League... 🔗calciomercato.com

Arsenal-PSG, le formazioni ufficiali: Kiwior e Merino dal 1', fuori Barcola - ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. All. Arteta PSG (4-3-3): Do... 🔗calciomercato.com

Real Madrid-Arsenal LIVE, formazioni ufficiali: Ancelotti non fa rivoluzioni, Valverde a centrocampo - Real Madrid-Arsenal, ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League. Il Santiago Bernabeu si accende e sogna: serve una vera e propria im... 🔗calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Arsenal-PSG, le formazioni ufficiali; Formazioni Arsenal-PSG: chi gioca titolare e le ultime su Rice, Martinelli, Doué e Kvaratskhelia; LIVE Alle 21 Arsenal-Psg, le probabili: c'è Trossard punta, Kvara in coppia con Dembelé; Arsenal Psg, le probabili formazioni della semifinale di Champions. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Arsenal-Psg: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - Settimana di Champions League con le due semifinali d'andata, Barcellona-Inter e Arsenal-Paris Saint-Germain. Quest'ultima andrà in stasera e si prospetta una partita ricca ... 🔗ilmessaggero.it

Arsenal-Psg, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Sesto incrocio tra Arsenal e PSG: fnora i Gunners sono rimasti imbattuti in ciascuna delle cinque sfde precedenti (2 vittorie, 3 pareggi). Quella inglese è la squadra che i francesi hanno affrontato ... 🔗sport.sky.it

psg, la probabile formazione - Andata della semifinale a Londra tra inglesi e francesi: in palio c'è mezza finale. Lunga lista di indisponibili per Arteta, ballottaggio Doué-Barcola per Luis Enrique ... 🔗gazzetta.it