Formazioni notizie della squadra hanno confermato le squadre di partenza in semifinali di Champions League

Paris Saint-Germain cercherà di bandire la memoria della loro prima sconfitta della stagione della stagione quando visitano l'Arsenal nella semifinale della Champions League martedì. I campioni francesi hanno perso 3-1 per Nizza venerdì nonostante una performance dominante in casa, terminando il loro tentativo di diventare la prima squadra in assoluto a passare attraverso una campagna della Ligue 1 imbattuta. PSG ha avuto 32 tentativi in ​​porta, con il risultato ancora più una sorpresa perché il manager Luis Enrique ha nominato un lato forte. 101Greaatgoals.com ti ha coperto per le Formazioni, le notizie del team e i lati di partenza confermati dall'Arsenal vs PSG. La seconda tappa della cravatta si svolge allo stesso tempo otto giorni dopo nella casa di Parc des Princes di Parigi.

Formazioni, notizie di squadra, hanno confermato le squadre di partenza come Watkins e Rashford Start - 2025-02-28 21:55:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Aston Villa tenterà di evitare di diventare la terza squadra a subire una sconfitta a sorpresa in casa contro Cardiff City nella FA Cup di questa stagione quando le squadre si incontrano nel quinto round di venerdì (GMT alle 20:00). La seconda squadra più bassa che ha lasciato la competizione ha battuto gli altri lotte del campionato Stoke City nel quarto round, e la loro vittoria in una squadra di Sheffield United che insegue la promozione automatica dal secondo ... 🔗justcalcio.com

Formazioni, notizie di squadra, hanno confermato le squadre di partenza mentre Araujo fa un ritorno a sorpresa alla squadra - 2025-03-27 21:32:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Barcellona ha nominato Ronald Araujo tra i sostituti del loro scontro di Liga riorganizzato con Osasuna nonostante il manager Hansi Flick in precedenza diceva che l’Uruguayan non sarebbe stato presente a causa di lesioni. Araujo ha perso il pareggio per 0-0 del suo paese con la Bolivia martedì, portando un film per escludere il difensore insieme a Raphinha dopo che il brasiliano ha giocato nel 4-1 che ha lanciato per mano l’Argentina mercoledì. 🔗justcalcio.com

Formazioni, notizie di squadra, hanno confermato le squadre di partenza mentre i paesi alti PL si scatenano testa a testa - 2025-03-29 18:32:00 Il web non parla d’altro: La Premier League High-Flyers Brighton e Nottingham Forest si incontrano all’Amex Stadium con un posto nelle semifinali della Coppa d’Inghilterra in palio. I padroni di casa sono attualmente al settimo posto in campionato, mentre i visitatori sono al terzo posto, quattro punti sotto il secondo posto dell’Arsenal. I gabbiani, una delle quattro squadre rimaste nella competizione per non aver mai sollevato il trofeo, sono stati in forma scintillante negli ultimi tempi. 🔗justcalcio.com

