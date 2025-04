Forlì trionfa con Colombo in porta | tredicesima vittoria consecutiva in Serie C

Forlì trionfa con Colombo in porta | tredicesima vittoria consecutiva in Serie C

Cambiando l'ordine dei portieri, il risultato non cambia. Alessandro Miramari applica la proprietà commutativa: rinuncia per una volta al numero uno (di fatto, sulla maglia il 22) Martelli a vantaggio del numero 33 Colombo – 24enne nipote d'arte, ravennate di nascita ma sammarinese di nazionalità – e il Forlì non ne risente. Alla prima uscita coi galloni da neopromossa in C, la capolista cala il tris a Cattolica, domicilio pro-tempore del San Marino, mantiene casta la porta e fa 13. Tante sono le vittorie consecutive affastellate dal caterpillar biancorosso.

Edoardo Colombo, al 'Calbi' il Forlì ha suonato la tredicesima sinfonia.
"Un risultato importante, che certifica la nostra mentalità vincente. L'appagamento nello sport non porta a niente".

Da portiere della Nazionale sammarinese, che effetto le ha fatto sfidare il Titano?
"Una bella sensazione, mi dispiace solo di non aver potuto incontrare due miei compagni di nazionale che sono fuori per infortunio, ai quali auguro il meglio e, soprattutto, la salvezza perché la meritano".

