Fondazione Manodori Cresce il nuovo budget | sale a 38 milioni di euro

Fondazione Manodori conferma anche per il 2025 il proprio sostegno alla comunità reggiana. Il consiglio generale dell’ente ha inoltre approvato il bilancio d’esercizio che segna un avanzo di circa 6,3 milioni di euro e un risultato della gestione finanziaria di 11,4 milioni. "Chiudiamo un bilancio molto soddisfacente – ha detto il presidente, Leonello Guidetti – che dà conto di una buona gestione organizzativa e finanziaria, confermando un trend in crescita. Lo sviluppo di un sistema di monitoraggio del portafoglio, istituito in questi anni con il supporto dell’advisor Prometeia, ci ha permesso di consolidare il processo di diversificazione degli investimenti iniziato qualche anno fa, cogliendo le fasi di andamento favorevole dei mercati azionari e di altri asset di investimento. Il buon andamento della redditività e il solido accantonamento al fondo per le erogazioni consentono alla Fondazione Manodori di garantire anche per il 2025 il sostegno ai bisogni più urgenti della nostra comunità e di valutare nuove iniziative e strumenti per promuovere percorsi a supporto delle nuove fragilità sociali". Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Manodori. Cresce il nuovo budget: sale a 3,8 milioni di euro Leggi su Ilrestodelcarlino.it Laconferma anche per il 2025 il proprio sostegno alla comunità reggiana. Il consiglio generale dell’ente ha inoltre approvato il bilancio d’esercizio che segna un avanzo di circa 6,3die un risultato della gestione finanziaria di 11,4. "Chiudiamo un bilancio molto soddisfacente – ha detto il presidente, Leonello Guidetti – che dà conto di una buona gestione organizzativa e finanziaria, confermando un trend in crescita. Lo sviluppo di un sistema di monitoraggio del portafoglio, istituito in questi anni con il supporto dell’advisor Prometeia, ci ha permesso di consolidare il processo di diversificazione degli investimenti iniziato qualche anno fa, cogliendo le fasi di andamento favorevole dei mercati azionari e di altri asset di investimento. Il buon andamento della redditività e il solido accantonamento al fondo per le erogazioni consentono alladi garantire anche per il 2025 il sostegno ai bisogni più urgenti della nostra comunità e di valutare nuove iniziative e strumenti per promuovere percorsi a supporto delle nuove fragilità sociali".

Approfondimenti da altre fonti

Marotta, nuovo incarico per il numero 1 dell’Inter: è il Presidente del Comitato Provinciale di Milano della Fondazione Insigniti OMRI! - di RedazioneMarotta è il Presidente del Comitato Provinciale di Milano della Fondazione Insigniti OMRI! Il comunicato ufficiale dell’Inter Ancora un nuovo incarico per Beppe Marotta. L’attuale amministratore delegato e presidente dell’Inter è stato infatti eletto come il nuovo Presidente del Comitato Provinciale di Milano della Fondazione Insigniti OMRI. Ad annunciarlo è lo stesso club nerazzurro attraverso un comunicato ufficiale. 🔗internews24.com

Victor Di Maria è il nuovo presidente della Fondazione Giglio - (PALERMO) (ITALPRESS) – E’ il commercialista Victor Mario Di Maria il nuovo presidente della Fondazione Giglio di Cefalù. Si è insediato questa mattina insieme al consiglio di amministrazione che vede riconfermati per l’Asp6 di Palermo, Simona Vicari, e per il Comune di Cefalù, Giuseppe Guercio. Di Maria già presidente del collegio sindacale del GIGLIO, classe 60, è laureato in Giurisprudenza e Scienze dell’Amministrazione con master in “Economics and Complexity” conseguito alla Facoltà di Economia dell’Università di Salerno. 🔗unlimitednews.it

Antonio Russo è il nuovo presidente della fondazione Achille Grandi delle Acli - L’assemblea dei soci della fondazione Achille Grandi delle Acli, nel pomeriggio di oggi 6 marzo ha eletto Antonio Russo delle Acli di Foggia, presidente di una delle più preziose forme di presenza che l’associazione ha fatto nascere anni fa. "Sono sinceramente grato al presidente nazionale delle... 🔗foggiatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Fondazione Manodori. Cresce il nuovo budget: sale a 3,8 milioni di euro; Fondazione Manodori: approvate le erogazioni e le linee guida per il 2025; Da Fondazione Manodori un bando per promuovere progetti per giovani adolescenti; Manodori, nuovo bando per i giovani. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fondazione Manodori: approvato il bilancio, in aumento le erogazioni - “Il buon andamento della redditività e il solido accantonamento al fondo per le erogazioni – prosegue Guidetti – consentono alla Fondazione Manodori di garantire anche per il 2025 il sostegno ai ... 🔗nextstopreggio.it

Dalla Fondazione Manodori 1 milione per il territorio. VIDEO - REGGIO EMILIA – Un milione in più da mettere a disposizione del territorio nel 2025 e un aumento di 10 milioni del proprio patrimonio. Fondazione Manodori chiude un ottimo bilancio grazie al positivo ... 🔗reggionline.com

Il titolo Unicredit vola in Borsa, la Fondazione Manodori vende. VIDEO - REGGIO EMILIA – 13 euro nel 2022, 24 nel 2023, 38 alla fine dell’anno scorso, più di 50 oggi: la corsa del titolo Unicredit continua al di là di ogni aspettativa e fa la gioia della Fondazione ... 🔗reggionline.com