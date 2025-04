Folgore Livorno addio all' ex comandante Enrico Celentano | aveva 81 anni

Folgore dice addio a una delle sue figure più note. A 81 anni è morto il generale di Divisione Enrico Celentano, 81 anni, ricoverato da giorni all'ospedale di Siena come riporta PalermoToday. Ex comandante dei paracadutisti di Livorno, nella sua storia militare aveva preso parte a importanti. 🔗 Livornotoday.it - Folgore Livorno, addio all'ex comandante Enrico Celentano: aveva 81 anni Ladicea una delle sue figure più note. A 81è morto il generale di Divisione, 81, ricoverato da giorni all'ospedale di Siena come riporta PalermoToday. Exdei paracadutisti di, nella sua storia militarepreso parte a importanti. 🔗 Livornotoday.it

