FOCUS – EQUITAZIONE Luca Innocenzi | Il Re delle Giostre Storiche Italiane!

Luca Innocenzi è il cavaliere più vincente d'Italia! Ha trionfato anche a Faenza, Monterubbiano, Sulmona, Pistoia, Montecassiano, San Genesio, Valfabrica, Narni, San Gemini. e ha ottenuto il titolo di miglior cavaliere italiano per 7 anni su 8 secondo un conteggio matematico imparziale! Non perdere questo tributo al campione delle Giostre Conduce Alice Liverani Iscriviti al canale per non perdere altri contenuti dedicati al mondo delle rievocazioni Storiche e ai suoi protagonisti! 🔗 Oasport.it - FOCUS – EQUITAZIONE. Luca Innocenzi: Il Re delle Giostre Storiche Italiane! Con 11 vittorie alla Quintana di Foligno (record pareggiato), 9 ad Ascoli Piceno (record assoluto) e 8 vittorie a Servigliano (record pareggiato),è il cavaliere più vincente d'Italia! Ha trionfato anche a Faenza, Monterubbiano, Sulmona, Pistoia, Montecassiano, San Genesio, Valfabrica, Narni, San Gemini. e ha ottenuto il titolo di miglior cavaliere italiano per 7 anni su 8 secondo un conteggio matematico imparziale!

De Luca torna a Solofra per un focus sull’acqua con l’EIC - Tempo di lettura: 3 minutiL’acqua è il cuore pulsante di ogni territorio, una risorsa da proteggere e valorizzare con scelte responsabili e investimenti concreti. Il 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2025, Solofra ospiterà un convegno promosso dall’Ente Idrico Campano, per mettere al centro del dibattito il futuro della gestione della risorsa idrica in Campania. L’evento si terrà a partire dalle ore 10:00 nell’Auditorium Solofra Service del Centro Asi, e rappresenterà un momento chiave per fare il punto sulle sfide e sui risultati raggiunti. 🔗anteprima24.it

FOCUS EQUITAZIONE – Giacomo Casadei. Il giovane talento del salto ostacoli - In questa intervista esclusiva con Alice Liverani, scopriamo la storia di Giacomo Casadei, classe 2002, uno dei giovani più promettenti nel salto ostacoli. Con un oro ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires nel 2018 e una carriera in rapida ascesa, Giacomo è già protagonista nei circuiti internazionali senior. Nel 2024, ha continuato a farsi notare nella Global Champions League e nel Global Champions Tour. 🔗oasport.it

Equitazione: Italia, i convocati per la tappa di League of Nations a Ocala. C’è Lorenzo De Luca - Dopo la tappa inaugurale di Abu Dhabi dello scorso mese di febbraio, la League of Nations di salto ostacoli è pronta a tornare in scena con l’appuntamento di marzo in programma a Ocala, nel fine settimana del 22-23 marzo. A tal proposito, la Federazione Italiana Sport Equestri, attraverso il Dipartimento Salto ostacoli, ha reso nota la lista di convocati che parteciperà alla trasferta americana per la più importante competizione equestre a squadre negli Stati Uniti. 🔗oasport.it