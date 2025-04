Foce di Montemonaco Captazione idropotabile rinnovata la concessione

Si è conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi convocata per il rinnovo della concessione idropotabile presso la sorgente di Foce di Montemonaco, sancendo l'approvazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale. La nuova concessione prevede un prelievo massimo istantaneo di 200 litri al secondo, garantendo un utilizzo sostenibile della risorsa idrica in piena coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e salvaguardia degli ecosistemi. "Il rinnovo – spiega la presidente della Ciip Maddalena Ciancaleoni – si inserisce in una più ampia strategia di potenziamento delle infrastrutture idriche, che vede tra gli interventi principali anche la realizzazione del nuovo potabilizzatore di Gerosa, attualmente in avanzato stato di costruzione".Una volta completato, l'impianto rappresenterà un nodo fondamentale per la sicurezza e l'efficienza della rete idrica a servizio del territorio.

