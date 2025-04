Flop alle Comunali Pd e M5S rilanciano | Alla Regione uniti

Allarme. 🔗 Ilmattino.it - Flop alle Comunali, Pd e M5S rilanciano: «Alla Regione uniti» Ieri al Nazareno, il quartier generale del Pd, qualcuno preoccupato commentava: «In Campania stanno tentando di minare l?accordo con l?M5s per le regionali». Clima darme. 🔗 Ilmattino.it

Chi è Silvia Salis, candidata di Pd e M5S alle elezioni comunali di Genova: vicepresidente Coni ed ex martellista olimpica - La candidatura è stata proposta dal Pd e ha ricevuto l'appoggio degli altri partiti di sinistra, oltre a quello del M5S Silvia Salis è la candidata del centrosinistra per le elezioni comunali di Genova, previste per la prossima primavera. La Salis è stata candidata dal Pd, nel tentativo di me 🔗ilgiornaleditalia.it

Elezioni Genova 2025, Silvia Salis è la candidata del centrosinistra alle comunali: accordo Pd-M5s - La candidata della coalizione progressista alle elezioni comunali di Genova 2025 sarà Silvia Salis, 39 anni, vicepresidente del Coni. La coalizione, che unisce Pd, M5s, Italia viva e Avs, dopo settimane di indecisioni ha deciso di puntare su una candidata civica. Salis ha accettato "con orgoglio e forte senso di responsabilità".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Flop alle Comunali, Pd e M5S rilanciano: «Alla Regione uniti» - Ieri al Nazareno, il quartier generale del Pd, qualcuno preoccupato commentava: «In Campania stanno tentando di minare l’accordo con l’M5s per le regionali». Clima da ... 🔗ilmattino.it

Gli eletti al consiglio metropolitano - PALERMO – Forza Italia fa il pieno di voti, la Dc eguaglia Fratelli d’Italia, flop iniziale per Grande Sicilia mentre a sinistra il Pd supera di poco l’alleanza tra Avs e il M5s. Sono questi i risulta ... 🔗livesicilia.it

Comuni, stop patto Pd-M5s ora è allarme alle regionali - Sicuramente il primo a gongolare ora è il governatore De Luca. Già. Perché finisce in frantumi il campo largo nella prossima tornata di amministrative all’ombra ... 🔗ilmattino.it