Flick | L’Inter? Le partite precedenti non contano giocano con cinque giocatori a centrocampo

Flick, tecnico del Barcellona, è pronto a sfidare L'Inter di Simone Inzaghi in semifinale di Champions League. Appuntamento a domani sera allo Stadio di Montjuïc alle ore 21.

Flick: «Noi pensiamo solo alla prima partita»

L'Inter ha subito pochissimi gol, voi più di tutti in Champions. Sarà una chiave della partita secondo Flick?

«Noi pensiamo solo alla prima partita, è il primo step. L'Inter è una squadra forte, penso abbia la miglior difesa d'Europa ma credo abbia anche uno dei migliori centrocampi. Sarà una partita complicata, e dovremo essere pronti».

Come ha visto i giocatori? La risposta di Flick:

«Stanno bene. Vincere una finale con il Real Madrid è una cosa molto speciale e ovviamente molto emozionante.

Flick si sfoga: «Sapete quante partite abbiamo giocato? E per l’Inter…» - di RedazioneFlick ha tuonato verso la gara contro l’Inter di Champions League: il tecnico del Barcellona perde la pazienza in conferenza stampa Il tema del calendario affollato sta molto a cuore agli allenatori. E’ evidente che il rischio di infortuni spaventando i club, e il tecnico blaugrana Flick si è espresso così verso Barcellona Inter. CALENDARIO INTASATO – «Sai quanti partite abbiamo giocato nelle ultime due settimane? Lo sai? E sai che potremmo trovarci nella stessa situazione anche per la partita contro l’Inter? In ogni lega si proteggono i club quando giocano la Champions, ... 🔗internews24.com

Flick contro la Liga: «Troppe partite, è una barzelletta!». Poi parla dell’Inter - Hans Flick, allenatore del Barcellona prossimo avversario dell’Inter in semifinale di Champions League, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Celta Vigo, si è lamentato con la Liga per il campionato troppo intasato. Poi ha espresso la sua opinione riguardo i nerazzurri. CONTRO LA LIGA – Il calendario del Barcellona è identico a quello dell’Inter, essendo ancora in corsa per tutti e tre i titoli. 🔗inter-news.it

