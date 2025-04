Flavio Briatore contro il Circo ai funerali di Papa Francesco | Tutti a farsi selfie anzichè portare una preghiera incivili inaccettabile il Vaticano lo abbia permesso - VIDEO

Flavio Briatore indignato contro le persone giunte al funerale di Papa Francesco. L'imprenditore ha definito "un Circo" il contesto nel quale i presenti hanno scattato foto e selfie durante la cerimonia Un durissimo sfogo, quello pubblicato da Flavio Briatore nelle sue storie social, mentre i 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Flavio Briatore contro "il Circo" ai funerali di Papa Francesco: "Tutti a farsi selfie anzichè portare una preghiera, incivili, inaccettabile il Vaticano lo abbia permesso" - VIDEO indignatole persone giunte al funerale di. L'imprenditore ha definito "un" il contesto nel quale i presenti hanno scattato foto edurante la cerimonia Un durissimo sfogo, quello pubblicato danelle sue storie social, mentre i 🔗 Ilgiornaleditalia.it

