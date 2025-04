Fiumicino Al di là dei Mostri incanta la Grooveria | emozione e applausi per Giovanna Avignoni

Fiumicino, 29 aprile 2025- Si è chiuso con un applauso pieno, autentico, il secondo appuntamento di Cadenze Letterarie alla Grooveria di Fiumicino.Protagonista della serata: Al di là dei Mostri, l'ultimo libro di Giovanna Avignoni, autrice capace di trasformare il mistero e la memoria in racconti che sanno accarezzare e inquietare allo stesso tempo.Un evento ricco di emozioni, approfondimenti e momenti di autentica connessione, che ha confermato ancora una volta la forza delle storie vere — quelle che ti camminano dentro anche dopo aver chiuso il libro.Giovanna Avignoni: raccontare l'invisibile con grazia e profondità. Giovanna Avignoni, nata a Roma nel 1964, è insegnante, educatrice e scrittrice pluripremiata.Laureata con lode in Scienze dell'Educazione e in Scienze Pedagogiche, ha sempre intrecciato la passione per la scrittura con una profonda sensibilità verso l'animo umano.

