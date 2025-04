Firmato il contratto di solidarietà alla FIR di Campogalliano attesa per il rilancio

Firmato il nuovo contratto di solidarietà, e che su iniziativa dell'assessorato al Lavoro nei prossimi giorni si svolgerà un tavolo a cui parteciperanno azienda e sindacati, in cui verrà chiesto di confermare il piano di rilancio.

Electrolux, firmato l'accordo sindacale per il contratto di solidarietà: "A Forlì arriverà più avanti" - Allo stabilimento Electrolux di Forlì si valuta di far ricorso al contratto di solidarietà per far fronte alla crisi degli elettrodomestici. E' stato infatti sottoscritto dai sindacati con Electrolux un nuovo accordo per il ricorso al contratto di solidarietà a Porcia, in Friuli, per 10 mesi a... 🔗forlitoday.it

Ancora sciopero alla Fir contro esuberi e contratto di solidarietà - Nuovo sciopero di due ore con presidio davanti ai cancelli alla Fir di Campogalliano. Lo sciopero di oggi segue quello del 10 aprile e fa parte di un pacchetto complessivo di 8 ore per chiedere all’azienda garanzie sul futuro dello stabilimento di Campogalliano. Sinora alle richieste di Fiom... 🔗modenatoday.it

Rinnovato il Contratto di solidarietà per 312 dipendenti di AdriaTronics - E' stato rinnovato, per tre mesi, il Contratto di solidarietà per 312 dei 341 dipendenti di AdriaTronics. Lo rendono noto i sindacati territoriali Fim, Fiom, Uil e Ugl e Usb AdriaTronics precisando che un accordo in tal senso è stato sottoscritto martedì 8 aprile nella sede dell'azienda. L'accordo partirà dal 14 aprile (fino al 12 luglio 2025) e la riduzione media dell'orario di lavoro avrà una media del 63% delle ore lavorabili. 🔗quotidiano.net

