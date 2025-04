Firenze UilFpl | Impossibile parcheggiare per gli infermieri del presidio Morgagni

Firenze, 29 aprile 2025 - Vita dura per gli infermieri delle prestazioni domiciliari e gli altri dipendenti di Asl Toscana Centro che hanno necessità di spostarsi con i mezzi aziendali dal e verso il presidio Morgagni, da quando il parcheggio è cantierizzato: lo denuncia la UilFpl. La mancanza del posteggio va a impattare non solo sul tempo del lavoratore, ma pure sulle sue tasche, visto che trovare uno stallo regolare in zona Careggi è quasi sempre un'impresa titanica. Inoltre, riferisce il sindacato, il problema riguarda anche l'utenza: il tempo speso alla ricerca di un posto auto mina infatti anche l'efficienza del servizio. "Con i lavori di ristrutturazione (iniziati a novembre 2024 e il cui completamento è previsto a dicembre 2025), che stanno riguardando quale casa di comunità prevista dal Pnrr il presidio Morgagni, le auto di servizio della Asl Toscana Centro utilizzate agli infermieri della domiciliare non hanno più un parcheggio interno – rende noto Alfredo Mazzarella, dirigente sindacale della sigla –.

