Firenze torna Unifi Green Week | 7 giorni all’insegna di ambiente e sviluppo sostenibie

Firenze, 29 aprile 2025 - Attenzione all’ambiente, mostre e riciclo di vestiti usati all’insegna dello sviluppo sostenibile. torna Unifi Green Week, la settimana di iniziative organizzate dal Green Office dell'Università di Firenze in collaborazione con Euniwell, rete universitaria finanziata dalla Commissione europea volta a misurare e migliorare il benessere della comunità. Il calendario di eventi nasce con lo scopo di stimolare la sensibilità verso temi che impattano direttamente sul futuro delle giovani generazioni, promuovendo comportamenti virtuosi in termini di sostenibilità.Giunta alla terza edizione, quest’anno Unifi Green Week si svolgerà da lunedì 5 a domenica 11 maggio. Verranno proposti eventi in linea con la Settimana verde dell'Unione Europea, che si svolgerà a giugno, secondo le tre parole chiave del 2025: Clean, Competitive & Circular. 🔗 Lanazione.it - Firenze, torna Unifi Green Week: 7 giorni all’insegna di ambiente e sviluppo sostenibie , 29 aprile 2025 - Attenzione all’, mostre e riciclo di vestiti usatidellosostenibile., la settimana di iniziative organizzate dalOffice dell'Università diin collaborazione con Euniwell, rete universitaria finanziata dalla Commissione europea volta a misurare e migliorare il benessere della comunità. Il calendario di eventi nasce con lo scopo di stimolare la sensibilità verso temi che impattano direttamente sul futuro delle giovani generazioni, promuovendo comportamenti virtuosi in termini di sostenibilità.Giunta alla terza edizione, quest’annosi svolgerà da lunedì 5 a domenica 11 maggio. Verranno proposti eventi in linea con la Settimana verde dell'Unione Europea, che si svolgerà a giugno, secondo le tre parole chiave del 2025: Clean, Competitive & Circular. 🔗 Lanazione.it

