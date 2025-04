Firenze musica e installazioni sensoriali alla Leopolda per la Fondazione Anteego

Firenze, 29 aprile 2025 - Sarà una notte di musica e partecipazione quella del 25 maggio allo Spazio Alcatraz della Stazione Leopolda di Firenze, dove andrà in scena il battesimo della Fondazione Anteego, un nuovo progetto dedicato all'educazione permanente, alla formazione civica e alla cultura del sapere condiviso. La serata vedrà come protagonisti tre artisti di rilievo internazionale, selezionati per la loro capacità di attraversare i confini tra generi e culture sonore. The Mauskovic Dance Band (Amsterdam): la band olandese fonde afrobeat, dub, psichedelia ed elettronica in un mix travolgente e stilizzato dal sound system. Guidata da Nico Mauskovic, ha pubblicato con etichette come Soundway, Dekmantel e Bongo Joe.I loro live sono un concentrato di energia e sperimentazione ritmica globale.

