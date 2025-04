Firenze educare attraverso i videogame | al via tornei nei quartieri e nelle scuole

Firenze, 29 aprile 2025 - Spesso demonizzati e considerati diseducativi, i videogame possono diventare anche strumenti di crescita e apprendimento. Succede grazie a EduGamer, un progetto educativo che si basa sulle potenzialità dei videogiochi, portato avanti dalla cooperativa Il Girasole (che fa parte del consorzio Co&So e aderisce alla rete EduGamers for kids 4.0, progetto di Crescere Insieme, onlus torinese attiva da oltre 40 anni nel settore dei servizi educativi) nell'ambito del progetto del Comune di Firenze "Ecosistema Giovani" finanziato con fondi del Programma Nazionale (PN) Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, e sostenuto anche da The Burberry Foundation.Educatori di strada, loro stessi appassionati di games, dopo un'apposita formazione sono diventati EduGamer, ovvero operatori capaci di condurre percorsi educativi basati sui videogiochi.

