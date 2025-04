Fiorentina Kean è tornato Da oggi a disposizione di Palladino obiettivo Betis Siviglia

Firenze, 29 aprile 2025 - E' il giorno del ritorno di Moise Kean in casa Fiorentina. L'attaccante della Nazionale è atteso nel pomeriggio al Viola Park per una seduta di allenamento differenziato, non essendosi potuto allenare nei giorni in cui è stato a Parigi con la famiglia. Atteso anche l'abbraccio con mister Palladino e con tutti i compagni, che ritrovano il loro trascinatore a due giorni dalla sfida contro il Betis Siviglia, valida per la semifinale d'andata di Conference League. Il gruppo non lo ha mai lasciato solo un secondo nel corso della settimana e gli ha dedicato le vittorie ottenute. Anche la società è rimasta sempre in contatto con il suo attaccante. Kean è volato a Parigi alla vigilia della partita di mercoledì scorso scontro il Cagliari per motivi famigliari. Senza di lui la Fiorentina è riuscita comunque a vincere due partite su due contro Cagliari ed Empoli.

Kean è tornato a Firenze, ma la Fiorentina non vuole correre rischi: a riposo con il Lecce, ecco quando può tornare - Kean è tornato a casa, ma la Fiorentina non vuole prendersi rischi dopo il trauma cranico: a riposo contro il Lecce, ecco quando potrebbe tornare La buona notizia è che Moise Kean è tornato a casa: come riportato da la Gazzetta della sport all’una di notte di lunedì è stato dimesso dall’ospedale Borgo Trento di […] 🔗calcionews24.com

Fiorentina: battere il Como (oggi, 12,30) per correre verso la Champions. Beltran vice Kean. E ci sarà Zaniolo. Formazioni - Vincere senza Kean: ecco il compito della Fiorentina, oggi, ore 12,30, contro il Como. L'unica gara di campionato in cui fin qui era mancato l'ex attaccante della Juventus, in quel caso per problemi fisici, era stata la trasferta col Genoa disputata il 31 ottobre, vinta 1-0 grazie alla rete di Gosens L'articolo Fiorentina: battere il Como (oggi, 12,30) per correre verso la Champions. Beltran vice Kean. 🔗.com

Fiorentina-Empoli (oggi, ore 15): vincere per l’Europa. Senza Kean e Dodò. Azzurri per scongiurare la B. Formazioni - Tre punti preziosi, in palio oggi (domenica 27 aprile 2025, ore 15, al Franchi): sia per la Fiorentina che non può fermarsi se non vuol perdere la speranza di un posto in Europa. Sia per l'Empoli, penultimo alla pari col Venezia. E molto vicino alla serie B. Sarà un derby, ma anche uno scontro diretto fra due squadre che non possono permettersi di concedere nulla se bnon vogliono compromettere la stagione L'articolo Fiorentina-Empoli (oggi, ore 15): vincere per l’Europa. 🔗.com

Fiorentina, Kean è tornato. Da oggi a disposizione di Palladino, obiettivo Betis Siviglia - Il centravanti della Fiorentina e della Nazionale è atteso nel pomeriggio al Viola Park. Sosterrà un allenamento differenziato non essendosi potuto allenare nei giorni scorsi ... 🔗lanazione.it

Fiorentina, Kean è tornato: confronto con Palladino e club, la decisione per la semifinale col Betis - Kean è rientrato a Firenze dopo 6 giorni a Parigi per motivi familiari. In dubbio la sua presenza dal 1' contro il Betis, confronto con Palladino e società. 🔗sport.virgilio.it

Fiorentina, Kean è tornato: cosa filtra verso il Betis - Uno per tutti, tutti per uno. La Fiorentina ha fatto decisamente suo il celeberrimo motto dei `Tre Moschettieri` non appena Moise Kean ha dovuto lasciare Firenze. 🔗msn.com