Fioravanti lascia l’Ato | Ora tocca al Fermano

l’Ato 5 Marche Sud. Ieri mattina, nel corso dell’assemblea dell’Ambito Territoriale Ottimale, il presidente Marco Fioravanti ha annunciato le sue dimissioni dalla guida dell’ente che gestisce il servizio idrico integrato nel Piceno e nel Fermano. La successione sarà gestita a breve tramite una nuova assemblea dei sindaci. "Credo che per garantire un corretto equilibrio territoriale il prossimo presidente dell’Ato debba essere un sindaco del Fermano — ha annunciato Fioravanti — C’è grande collaborazione tra i sindaci del Piceno e del Fermano e questo percorso va rilanciato con ancora più forza". Nel frattempo, sarà il vicepresidente Antonio Del Duca a traghettare l’ente fino alla nomina del nuovo presidente."Abbiamo portato avanti un lavoro senza precedenti — ha dichiarato Fioravanti tracciando il bilancio della sua presidenza – raggiungendo risultati straordinari come il bonus idrico da 500mila euro per le famiglie più fragili, la gestione delle emergenze idriche post-terremoto e la crisi energetica". Ilrestodelcarlino.it - Fioravanti lascia l’Ato: "Ora tocca al Fermano" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Cambio al vertice del5 Marche Sud. Ieri mattina, nel corso dell’assemblea dell’Ambito Territoriale Ottimale, il presidente Marcoha annunciato le sue dimissioni dalla guida dell’ente che gestisce il servizio idrico integrato nel Piceno e nel. La successione sarà gestita a breve tramite una nuova assemblea dei sindaci. "Credo che per garantire un corretto equilibrio territoriale il prossimo presidente deldebba essere un sindaco del— ha annunciato— C’è grande collaborazione tra i sindaci del Piceno e dele questo percorso va rilanciato con ancora più forza". Nel frattempo, sarà il vicepresidente Antonio Del Duca a traghettare l’ente fino alla nomina del nuovo presidente."Abbiamo portato avanti un lavoro senza precedenti — ha dichiaratotracciando il bilancio della sua presidenza – raggiungendo risultati straordinari come il bonus idrico da 500mila euro per le famiglie più fragili, la gestione delle emergenze idriche post-terremoto e la crisi energetica".

