Finti vaccini per avere il green pass l' avvocato Gabriele Galeazzi chiede di patteggiare e risarcisce l' Ast

Processo finti vaccini, rinviata l'udienza: ammessi circa 60 testimoni dalle difese degli imputati - Nulla di fatto per il maxi processo delle finte vaccinazioni anti-Covid che sarebbero state necessarie per ottenere il Green Pass. L'udienza prevista oggi al tribunale di Ravenna è stata infatti rinviata per la nomina di un nuovo difensore per alcuni degli imputati. Slitta quindi alla prossima... 🔗ravennatoday.it

Luc Montagnier: "Ci troviamo in una dittatura sanitaria, i vaccini Covid sono veleno, un crimine usarli sui bambini, il Green pass è un affare di marketing" - "Questi vaccini sono inutili, pericolosi e inefficaci. A differenza di quello che ci avevano detto, questi vaccini non impediscono affatto la diffusione del virus" Il premio Nobel per la medicina 1983 scopritore del virus dell'Aids Luc Montagnier, ha rilasciato alcune dichiarazioni importante 🔗ilgiornaleditalia.it

Giro di finti green pass. Le richieste di condanna - Per ottenere quei green pass venivano da tutta la Toscana, pronti a farsi chilometri in macchina per arrivare nell’ambulatorio del dottor Federico Calvani a Maresca. La voce tra gli ambienti no vax si era sparsa: quel dottore rilasciava i certificati anche senza sottoporsi alla vaccinazione anti Covid. La vicenda, lo ricordiamo, è quella emersa nel dicembre 2021, e che ha portato alla condanna in primo grado del medico, 70 anni pistoiese, a 5 anni e tre mesi, per i reati di peculato, falso in atto pubblico e truffa ai danni dello Stato. 🔗lanazione.it

Finti vaccini anticovid per il green pass, prime sentenze il 9 ottobre prossimo - Le richieste di patteggiamento sono 66. L'infermiere Luchetti ha condordato la pena più pesante: 3 anni, convertiti in lavori di pubblica utilità ... 🔗rainews.it

Nas. Finti vaccini e falsi green pass, 10 misure cautelari e un medico dentista agli arresti domiciliari - l’obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti del complice e della compagna di quest’ultimo, i quali oltre a reclutare pazienti interessati al falso Green Pass, riscuotevano da questi le ... 🔗quotidianosanita.it

Finti vaccini, il processo. Chiesto il rinvio a giudizio per i due "procacciatori" - Finti vaccini con la complicità dell’infermiere ... dopo una indagine della squadra mobile denominata "Euro Green Pass", coordinata dalla Procura. L’inchiesta aveva portato a galla un sistema ... 🔗msn.com