Finisce così Manuel Bortuzzo la decisione delle sorelle Selassié dopo l’intervista a Verissimo

Situazione davvero molto tesa tra le sorelle Selassié e Manuel Bortuzzo, soprattutto alla luce della decisione di lui di partecipare a Verissimo e di raccontare la sua verità su Lulù Selassié. Nelle scorse ore è emersa la volontà dell'ex fidanzata, di Clarissa e di Jessica di presentare una denuncia contro il nuotatore. La rivelazione è arrivata grazie all'intervento di un giornalista, che è stato in grado di scoprire in anticipo le intenzioni delle sorelle Selassié, che avrebbero ormai deciso di intraprendere le vie legali e quindi fare una denuncia nei confronti di Manuel Bortuzzo, dopo le sue parole davanti a Silvia Toffanin. Leggi anche: "Siamo tutte schifate". Manuel Bortuzzo e Silvia Toffanin, Finisce malissimo dopo l'intervista a Verissimo. Le sorelle Selassié verso la denuncia a Manuel Bortuzzo. Manuel Bortuzzo ha dichiarato di fronte alle telecamere di Verissimo che "Lulù era ossessionata da me.

Manuel Bortuzzo, condannata per stalking la sua ex Lucrezia Selassiè. Così lei lo aveva costretto a cambiare vita - Il giudice per l’udienza preliminare di Roma ha condannato Lucrezia Hailé Selassiè a un anno e otto mesi di reclusione per stalking nei confronti del campione di nuoto paralimpico Manuel Bortuzzo. Selessiè, nota come Lulu e sedicente principessa etiope, è stata ritenuta colpevole di aver perseguitato l’atleta per mesi e di averlo minacciato di morte se lui non fosse tornato con lei. La pena comminata supera quella che era stata chiesta dagli inquirenti, che avevano chiesto un una condanna ad 1 anno e 4 mesi nel processo condotto con rito abbreviato. 🔗open.online

“Siamo tutte schifate”. Manuel Bortuzzo e Silvia Toffanin, finisce malissimo dopo l’intervista a Verissimo - Un’ondata di indignazione ha travolto i social nelle ultime ore, dopo la messa in onda dell’intervista a Manuel Bortuzzo a Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Il nuotatore, già noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è tornato in studio per raccontare la sua versione dei fatti sulla vicenda giudiziaria che lo ha visto contrapposto alla sua ex fidanzata, Lulù Selassié, condannata (con pena sospesa) per stalking. 🔗caffeinamagazine.it

Dal GF al Tribunale: Lulù Selassiè condannata per stalking a Manuel Bortuzzo - Lulù Selassiè è stata condannata per stalking all’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. La loro storia era nata al Grande Fratello. Dal GF al Tribunale: Lulù Selassiè condannata per stalking a Manuel Bortuzzo (Ansa Foto) – notizie.comUna storia cominciata nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello, ma finita in un’Aula di Tribunale con l’accusa di stalking. E una condanna con pena sospesa. 🔗notizie.com

