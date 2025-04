Fine vita Laura Santi | Peggioro ho bisogno di morire presto preso contatti con la Svizzera

bisogno di morire presto e il motivo della mia scelta è soltanto il corpo. Tutte le sere il corpo mi parla e mi dice che è ora. Le giornate stanno diventando sempre più una tortura, sia per il caldo che comincia -e dovrei affrontare l'estate come l'anno scorso ma con dodici mesi in più di progressione clinica di malattia- sia i dolori (e ne stanno venendo di sempre nuovi), sia la paralisi progressiva, sia la fatica neurologica. Le giornate si stanno svuotando di tutto a livello di minima attività e partecipazione sociale, sono sempre più un corpo inerte pieno di dolori e da gestire in modo sempre più complicato. Lo dico per me ripeto, non per chi mi assiste: anche ricevere sempre più mani addosso è un continuo strazio. Ho quindi preso contatto con un'organizzazione che si occupa di fornire l’aiuto alla morte volontaria in Svizzera". 🔗 Lanazione.it - Fine vita, Laura Santi: "Peggioro, ho bisogno di morire presto, preso contatti con la Svizzera" Perugia, 29 aprile 2025 - ". Io hodie il motivo della mia scelta è soltanto il corpo. Tutte le sere il corpo mi parla e mi dice che è ora. Le giornate stanno diventando sempre più una tortura, sia per il caldo che comincia -e dovrei affrontare l'estate come l'anno scorso ma con dodici mesi in più di progressione clinica di malattia- sia i dolori (e ne stanno venendo di sempre nuovi), sia la paralisi progressiva, sia la fatica neurologica. Le giornate si stanno svuotando di tutto a livello di minima attività e partecipazione sociale, sono sempre più un corpo inerte pieno di dolori e da gestire in modo sempre più complicato. Lo dico per me ripeto, non per chi mi assiste: anche ricevere sempre più mani addosso è un continuo strazio. Ho quindicontatto con un'organizzazione che si occupa di fornire l’aiuto alla morte volontaria in". 🔗 Lanazione.it

Su altri siti se ne discute

Fine vita, Azione si schiera con Laura Santi: "Chiediamo a tutti di partecipare attivamente alla raccolta firme per la legge Liberi Subito" - Azione Perugia si schiera con Laura Santi e per portare anche in Umbria la legge sul fine vita. "A partire dal 3 aprile - scrivono Andrea Stafisso, assessore comunale a Perugia, e Lorenzo Mazzanti, capogruppo in consiglio comunale a Perugia - , inizierà in Umbria la raccolta firme per presentare... 🔗perugiatoday.it

Fine vita, l’appello di Laura Santi: “Portiamo la legge della Toscana anche in Umbria” - Laura Santi, giornalista perugina affetta da una forma progressiva di sclerosi multipla, ha aperto oggi le porte della sua casa ai giornalisti per presentare la campagna “Liberi subito”, promossa dall’Associazione Luca Coscioni. L’iniziativa punta a raccogliere almeno 3.000 firme in pochi mesi... 🔗perugiatoday.it

"Fine vita, accogliamo l'appello di Laura Santi: legge 'Liberi subito' anche in Umbria" - Avs, cioè Alleanza Verdi Sinistra, si dice pronta a portare in Umbria "Liberi Subito", la proposta di legge di iniziativa popolare per il fine vita. Fabrizio Ricci, consigliere regionale di Avs, spiega: "Accogliamo con attenzione, rispetto e sensibilità l’appello lanciato da Laura Santi... 🔗perugiatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fine vita, Laura Santi: Peggioro, ho bisogno di morire presto, preso contatti con la Svizzera; Fine vita, la lettera di Laura Santi: Ho bisogno di morire presto. L'Umbria rifiuta di completare l'iter, ho contattato la Svizzera; Laura Santi, parola legge dopo fine vita mi dà gioia immensa; Fine vita, la 50enne Laura Santi ottiene il via libera al suicidio assistito: «Felice di sentirmi libera di scegliere». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Fine vita, la lettera di Laura Santi: "Ho bisogno di morire presto. L'Umbria rifiuta di completare l'iter, ho contattato la Svizzera" - Laura Santi, malata di una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla, lo scorso novembre ha avuto il via libera dalla sua Asl di riferimento per l’accesso al suicidio assistito, dopo due anni ... 🔗corrieredellumbria.it

“Ho bisogno di morire presto”, Laura Santi e la scelta della Svizzera per il suicidio assistito - Denunce e un’infinita attesa di risposte per avere una “tregua”. Ma è da novembre, dopo l’ok dell’Asl , che Laura Santi attende il suicidio medicalmente assistito. “Sto peggiorando sempre di più” “ho ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Fine vita, via libera dell’Asl a Laura Santi: cinquantenne malata di sclerosi, chiedeva dal 2022 di poter accedere al suicidio assistito - movimenti israeliani per la fine della guerra. Visiteremo villaggi e campi profughi, dove la violenza dell'esercito israeliano e dei coloni costringe a condizioni di vita disumane". Lo scrive su ... 🔗ilfattoquotidiano.it