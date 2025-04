Quotidiano.net - Fine dei passaporti d’oro: l’UE riscrive la storia

Il 29 aprile 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso una sentenza destinata a lasciare un segno profondo nel dibattito sulla cittadinanza europea, dichiarando illegale il controverso programma di Malta che consente agli investitori stranieri di acquistare la cittadinanza in cambio di ingenti somme di denaro. Conosciuto come “passaporto”, questo schema ha permesso a facoltosi individui di ottenere la cittadinanza maltese – e, di conseguenza, quella dell’Unione Europea – senza dimostrare un reale legame con il Paese. La decisione della Corte, accogliendo le ragioni della Commissione Europea, segna una svolta nella lotta contro la commercializzazione della cittadinanza e rafforza il principio di leale cooperazione tra gli Stati membri. Ma quali sono le implicazioni di questa sentenza? E come si è arrivati a questo punto?I: un sistema controversoIl programma di cittadinanza per investimento di Malta, introdotto nel 2014, consente a individui stranieri di ottenere la cittadinanza maltese attraverso un investimento minimo di circa 750. 🔗 Quotidiano.net