Finanziamenti agevolati al terzo settore | 4 milioni di euro per gli enti attraverso la Fondazione Carisp

Prende il via l'iniziativa 'Pass' (Progetti per un'Autonomia Solidale e Sostenibile), promossa da Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Intesa Sanpaolo, Cooperfidi Italia e Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore, che permette l'erogazione di 4 milioni di euro di Finanziamenti agevolati.

Viaggio nel Terzo settore. Oltre 3000 i lavoratori: "Prato è un modello" - Si è conclusa a Prato la sesta tappa del ‘Viaggio nel Terzo Settore’, l’iniziativa del PD nazionale per incontrare il mondo del volontariato, delle cooperative e dell’associazionismo. Due gli appuntamenti in città, il primo al Circolo 29 Martiri di Figline per un confronto con il Centro antiviolenza La Nara e il Collettivo Re.Vulva e poi al Cinema Terminale per incontrare le realtà del Terzo settore. 🔗lanazione.it

Tentato sequestro a Pastena: giovane straniera salvata in extremis da un’operatrice del terzo settore - Una notte di terrore a Pastena, dove una giovane straniera è stata salvata appena in tempo da un presunto tentativo di sequestro. Secondo quanto riportato da SalernoToday, la ragazza – regolarmente residente in Italia – si trovava all’interno di un’abitazione con due uomini italiani, che l’avrebbero costretta ad assumere alcol e sostanze stupefacenti. In preda al panico, la vittima è riuscita a contattare un’operatrice del terzo settore di sua fiducia, che l’ha raggiunta e messa in salvo durante la sua drammatica fuga. 🔗zon.it

Il Cesvolab e il ruolo della donna nel Terzo settore - Tempo di lettura: 2 minuti“Il fatto di poter continuare a lottare per avere un ruolo che sia effettivamente paritario io lo affido a noi stesse, non riesco a delegarlo a qualcun altro, ma dobbiamo anche avere la sensibilità di cogliere quella che è l’opportunità di un lavoro in sinergia con gli uomini per affermare il ruolo della donna stessa”. Così Maria Cristina Aceto, direttrice del CSV Irpinia Sannio – Cesvolab è intervenuta nel corso dell’incontro organizzato dal Circolo Fotografico Sannita per presentare in occasione della giornata dell’8 marzo il volume “Universo Donna”. 🔗anteprima24.it

