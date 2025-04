Finanza sostenibile via libera al nuovo standard Ue per le Pmi green

green, c'è uno strumento già attivo nei 27 Paesi Ue che in pochi conoscono e potrebbe davvero aiutare le imprese nella transizione energetica, e che, adesso, si arricchisce di una novità importante. Stiamo parlando della Piattaforma europea per la Finanza sostenibile, che ha appena lanciato un nuovo strumento pensato su misura per le piccole medie imprese: lo standard per la Finanza sostenibile delle Pmi.Il problema, infatti, è che la cosiddetta tassonomia Ue, cioè lo strumento attualmente in vigore per accedere alla Finanza sostenibile, non è per nulla adatto alle Pmi, che, da un lato, non riescono a misurare correttamente le loro azioni green e, dall'altro, si vedono bloccato l'accesso ai finanziamenti legati ai criteri Esg.Cos'è il nuovo standard per la Finanza sostenibile delle PmiBruxelles ha appena lanciato lo standard per la Finanza sostenibile delle Pmi.

Snam vince premio IFR per leaderhsip nella finanza sostenibile - LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Snam è stata riconosciuta “Sustainable Finance Issuer of the Year” durante la cerimonia di premiazione degli IFR Awards, premio dedicato alle eccellenze in campo finanziario da IFR – International Financial Review, una delle principali pubblicazioni internazionali specializzate nei mercati dei capitali. Il Gruppo ha ricevuto il riconoscimento per i traguardi raggiunti nel 2024, tra cui l’offerta di prestiti obbligazioni in formato Green e Sustainability-linked, legati ad ambiziosi target di sostenibilità, e la linea di credito Sustainability-linked da 4 ... 🔗unlimitednews.it

Def, dal Cdm via libera al Documento di economia e finanza 2025 - Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato oggi – mercoledì 9 aprile – il nuovo Def 2025, ovvero il primo documento dell’anno sull’andamento dei conti pubblici. Il Def da quest’anno, dopo un passaggio normativo cambierà nome in Dfp, Documento di finanza pubblica. È arrivata in oltre l’approvazione del Cdm allo schema di disegno di legge che modifica la legge delega per la riforma fiscale. 🔗open.online

Il governo dà il via libera al Documento di economia e finanza 2025. Giorgetti: «Deficit del 3,3% nel 2025 al 2,8% nel 2026» - Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi – mercoledì 9 aprile – il nuovo Def 2025, ovvero il primo documento dell’anno sull’andamento dei conti pubblici. Il Def da quest’anno, dopo un passaggio normativo cambierà nome in Dfp, Documento di finanza pubblica. È arrivata in oltre l’approvazione del Cdm allo schema di disegno di legge che modifica la legge delega per la riforma fiscale. Con il provvedimento, si proroga fino a fine dicembre il termine per l’emanazione dei decreti legislativi per l’attuazione della delega, con cui a sua volta il parlamento ha demandato al governo di scrivere la ... 🔗open.online

Dfp, via libera alle risoluzioni di maggioranza - ROMA (ITALPRESS) – L‘Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sul Documento di finanza pubblica (Dfp). Il via libera è arrivato con 176 voti favorevoli, 103 contrari e 4 astenuti. 🔗informazione.it

CDP, dal CdA via libera a nuove operazioni per 3,2 miliardi - Inoltre, è stato dato il via libera a ulteriori strumenti per facilitare ... all'abitare sociale e alla mobilità sostenibile sul territorio. 🔗borsaitaliana.it

Ok al Documento di finanza pubblica, il Parlamento chiede l'impegno su vaccini e riforme - Via libera del Parlamento al Documento di finanza pubblica, il nuovo Def che porta con sè il quadro macroeconomico tendenziale, con una crescita del Pil quest'anno dello 0,6%. Una cifra dimezzata ... 🔗ansa.it