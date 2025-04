Finale Copa del Rey Barcellona-Real Madrid 3-2 | il gol decisivo di Koundé | VIDEO

Koundé, al 116', ha deciso con un tiro dalla distanza la Finale della Copa del Rey tra il Barcellona e il Real Madrid. Ecco il VIDEOIl gol di Jules Koundé al 116' ha dato al Barcelona il titolo della Copa del Rey dopo una battaglia epica con il Real Madrid in Finale. Dopo un secco anticipo, il difensore blaugrana ha spedito il pallone nell'angolino. Guarda il VIDEO della prodezza del 3-2 definitivo 🔗 Pianetamilan.it - Finale Copa del Rey, Barcellona-Real Madrid 3-2: il gol decisivo di Koundé | VIDEO Jules, al 116', ha deciso con un tiro dalla distanza ladelladel Rey tra ile il. Ecco ilIl gol di Julesal 116' ha dato al Barcelona il titolo delladel Rey dopo una battaglia epica con ilin. Dopo un secco anticipo, il difensore blaugrana ha spedito il pallone nell'angolino. Guarda ildella prodezza del 3-2 definitivo 🔗 Pianetamilan.it

Il boss del Barcellona Slams il Real Madrid Condotta verso l’arbitro finale della Copa del Rey - 2025-04-25 21:01:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’allenatore del Barcellona Hansi Flick si è scagliato contro la campagna pubblica in corso del Real Madrid che mi ha preso di mira i funzionari delle partite, chiamando le loro azioni irrispettose e dannose nell’accumulo della finale della Copa del Rey. Le ultime critiche basate sui media del Real Madrid agli arbitri spagnoli si sono intensificati questa settimana, facendo una intensa pressione sulla squadra di officiaggio assegnata alla finale a Siviglia. 🔗justcalcio.com

