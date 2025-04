Final Fantasy VII Rebirth in offerta su Amazon a 4999€ | minimo storico per uno dei giochi più amati del 2024!

Final Fantasy VII Rebirth è oggi in offerta su Amazon a 49,99€, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni e ben 31€ in meno rispetto al prezzo di listino di 80,99€.Vai all'offerta su AmazonParliamo di uno dei titoli più acclamati dell'anno, un'esclusiva PS5 che sta facendo impazzire fan storici e nuovi giocatori grazie a un comparto tecnico spettacolare, una trama profonda e un sistema di combattimento ancora più fluido e strategico.Non si tratta di una promo ricorrente: nei giorni scorsi il prezzo più basso era di 53,96€, quindi questa è un'occasione reale per risparmiare sul serio. Considerando l'ottima longevità del gioco e il fatto che si tratta di una delle uscite di punta del 2024, è difficile aspettarsi un ulteriore calo a breve.

Final Fantasy 7 Rebirth “Steam Deck Verified”: la promessa di Square Enix è stata mantenuta? - Final Fantasy 7 Rebirth è tra le nostre mani da poco più di un mese ma ha già conquistato gran parte dei fan di vecchia data e molti neofiti della serie. Nonostante alcune persone abbiano già fatto spazio sul proprio hard disk per accogliere i suoi 155 GB, alcuni hanno pensato anche alla propria console (computer, pardon…) portatile: la Steam Deck. I dubbi iniziali sono stati finalmente fugati e Square Enix ha mantenuto (in parte) le promesse fatte quando ha annunciato a sorpresa che Final Fantasy 7 Rebirth sarebbe stato ufficialmente “Steam Deck Verified“. 🔗esports247.it

Final Fantasy 7 Rebirth, boom delle vendite in USA grazie al lancio della versione PC - Il lancio su PC di Final Fantasy 7 Rebirth ha dato una scossa alle vendite del gioco nel mercato videoludico statunitense, portando il titolo di Square Enix ad un incredibile balzo in classifica. Dopo un avvio positivo ma non esaltante su PlayStation 5 nel 2024, l’arrivo su Steam ha dato nuova positività al titolo, facendo registrare un successo di vendite che lo ha spinto fino al terzo posto tra i giochi più acquistati di gennaio 2025. 🔗game-experience.it

Mister Movie | Final Fantasy VII Remake: Cloud Strife sta tornando? Indizi sul terzo capitolo! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. L'attore di Cloud Strife sembrerebbe suggerire che i lavori sul terzo capitolo di Final Fantasy VII Remake siano già in corso. Scopriamo insieme tutti i dettagli! 🔗mistermovie.it

Final Fantasy VII: Rebirth per PS5 è in offerta su Amazon - Il secondo capitolo della trilogia remake di Final Fantasy VII è disponibile su Amazon a 59,99€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo consigliato. 🔗multiplayer.it

Final Fantasy 7 Rebirth PS5 torna su Amazon in sconto (-38%) e persino in 5 rate - Su Amazon è possibile acquistare nuovamente in sconto il bellissimo Final Fantasy 7 Rebirth per PS5: e puoi anche pagarlo a rate. 🔗hdblog.it

La registrazione vocale di Final Fantasy VII: Remake Part 3 sembra essere in corso - Mentre Square Enix sembra essere ancora in fase di sviluppo nella terza parte della trilogia di Final Fantasy VII: Remake di quanto molti si sarebbero aspettati, con seri segni di vita condivisi poco ... 🔗msn.com