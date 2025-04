Lanazione.it - Filippo Cordovani, Direttore della Intertec Srl di Bibbiena ritirerà il prestigioso premio Industria Felix

Arezzo, 29 aprile 2025 – Fi lippo, ManagerSrl di, azienda attiva da oltre 30 anni nel commercio e nella progettazione di fertilizzanti speciali per la nutrizione delle colture agrarie (Biostimolanti, Induttori di Resistenza, Microrganismi, ecc.) riceverà presso la LUISS Guido Carli di Roma,il(in collaborazione con Il Sole 24 Ore e Cerved), alta onorificenza di bilancio assegnata alle 100 imprese più performanti a livello gestionale del Centro Italia e delle Isole, tra cui grandi realtà di rilievo nazionale come Leonardo, Eni e Aeroporti di Roma, a testimonianza del prestigio del riconoscimento.sarà l'unica azienda premiata per la provincia di Arezzo. 🔗 Lanazione.it