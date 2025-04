Filippine scambia coccodrillo per una statua | turista si avvicina per un selfie e viene attaccato

turista di 29 anni nelle Filippine, che ha rischiato la vita dopo essere stato attaccato da un coccodrillo di 4,5 metri. L'uomo, in visita a un parco faunistico, ha scambiato l'animale per una statua e ha deciso di oltrepassare la barriera di sicurezza per scattarsi un selfie.Sotto lo sguardo inorridito dei presenti, il turista ha attraversato una pozza d'acqua bassa e si è avvicinato al rettile, quando improvvisamente il coccodrillo ha affondato le fauci nel suo braccio. Il predatore, una femmina chiamata Lalay, lo ha morso e trascinato sott'acqua, iniziando a sbranarlo sotto gli occhi attoniti dei visitatori.Le ferite e il salvataggioLe immagini successive mostrano l'uomo soccorso dai medici, con evidenti ferite al braccio e alla coscia.

