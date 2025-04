Fiera Milano finanza sostenibile per nuovi investimenti

Ilgiornale.it - Fiera Milano, finanza sostenibile per nuovi investimenti Sottoscritti con Crédit Agricole Italia e Banco BPM per un valore di 10 milioni di euro ciascuno. L'amministratore delegato Francesco Conci: "Elemento chiave per coniugare crescita economica e responsabilità sociale" 🔗 Ilgiornale.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Turismo sostenibile, l'Ente Parchi Emilia Centrale si fa conoscere in fiera a Milano - Fra pochi giorni le prime proposte di turismo sostenibile nelle aree naturalistiche protette dell’Appennino modenese e della Collina reggiana saranno portate dall’Ente Parchi Emilia Centrale a “Fa’ la Cosa Giusta”, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili in programma a... 🔗modenatoday.it

Find 2025, Fiera Milano porta il design a Singapore - Presentata la quarta edizione che si terrà dall’11 al 13 settembre prossimi in contemporanea con la "Singapore Design Week". Hub di connessione per l’area Asia-Pacifico dove il mercato dell’arredamento è in forte espansione per il boom nei settori immobiliare e dell'ospitalità 🔗ilgiornale.it

The Innovation Alliance dal 27 al 30 maggio a Fiera Milano, focus sulla meccanica avanzata - MILANO (ITALPRESS) – Un patto di resilienza tra alcuni settori della meccanica strumentale. È così che, oggi, si guarda alla prossima edizione di The Innovation Alliance, in programma a Fiera Milano dal 27 al 30 maggio 2025. Evento che metterà in mostra settori della meccanica strumentale che forniscono macchine e soluzioni tecnologiche ai principali settori del manifatturiero, The Innovation Alliance si conferma un appuntamento di riferimento per l’industria europea. 🔗unlimitednews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fiera Milano, finanza sostenibile per nuovi investimenti; Fiera Milano sceglie la finanza sostenibile, con due prestiti da 20 milioni; Fiera Milano punta sulla finanza sostenibile: sottoscritti due Sustainability-Linked Loans per 20 milioni di euro; Fiera Milano sceglie la finanza sostenibile, 2 Sll da 20 milioni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Fiera Milano, finanza sostenibile per nuovi investimenti - Sottoscritti con Crédit Agricole Italia e Banco BPM per un valore di 10 milioni di euro ciascuno. L'amministratore delegato Francesco Conci: "Elemento chiave per coniugare crescita economica e respons ... 🔗ilgiornale.it

Fiera Milano sceglie la finanza sostenibile, 2 Sll da 20 milioni - Fiera Milano ha sottoscritto oggi due finanziamenti, della durata di cinque anni, con Crédit Agricole Italia e Banco Bpm. (ANSA) ... 🔗msn.com

Fiera Milano punta sulla finanza sostenibile: sottoscritti due Sustainability-Linked Loans per 20 milioni di euro - Sottoscritti due nuovi finanziamenti quinquennali, entrambi strutturati come Sustainability-Linked Loans (SLL), per un importo totale di 20 milioni di ... 🔗affaritaliani.it