fiera del crocifisso ritrovato al via il 1 maggio nel centro storico di salerno

Tempo di lettura: 7 minutiDopo il rinvio per il lutto di papa Francesco, torna finalmente la XXXIIIdelneldi. La kermesse sarà inaugurata, quindi, un'ora prima del tramonto, giovedì 1, con la partenza del Corteodal duomo alle 17.45. I figuranti in abiti d'epoca percorreranno le stradine della città antica per portarsi in Piazza Portanova, ove avrà luogo alle 18.30 lo spettacolo di apertura. Dopo i saluti istituzionali, ci saranno: l'introduzione in rima del maestro diGianluca Foresi, poi il Gruppo sbandieratori Città de la Cava "Li Quattro Distretti – Luca Barba" 1969; i Falconieri dell'Irno con "Il volo dei rapaci"; la Compagnia Magma Musica e Giullaria. La manifestazione, organizzata dalla Bottega San Lazzaro e di recente riconosciuta dal Ministero della Cultura tra le rievocazioni storiche di interesse nazionale, è sostenuta da: Comune di, Camera di Commercio di, CNA, Regione Campania, Provincia di, Ministero della Cultura, Coldiretti, Fondazione della Comunità Salernitana, Fondazione Carisal e Fondazione Scuola Medica Salernitana.