Fiera dei Librai castelli aperti sagre e concerti | il Primo Maggio in Bergamasca

Bergamasca nella giornata del Primo Maggio. Fra gli appuntamenti spiccano la Fiera dei Librai di Bergamo, la Festa del Tessile a Leffe, la speciale giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali, Treviglio Country, tante sagre e concerti.Ecco gli eventi.BERGAMONella mattinata del Primo Maggio a Bergamo si terrà la manifestazione per la Festa dei Lavoratori.Il 2024 sarà anche ricordato per gli incidenti mortali plurimi, ovvero delle vere “Stragi sul lavoro” che hanno provocato 39 vittime, 5 in più rispetto alle 34 dell’anno precedente. Di questi ricordiamo il crollo nel cantiere a Firenze (5 morti), l’esplosione nella centrale elettrica di Suviana (7 morti), il 6 Maggio la tragedia per le esalazioni nella rete fognaria di Casteldaccia (5 morti) e concludendo questo triste resoconto il 9 dicembre l’esplosione nell’area carico dello stabilimento Eni a Calenzano (5 morti). Bergamonews.it - Fiera dei Librai, castelli aperti, sagre e concerti: il Primo Maggio in Bergamasca Leggi su Bergamonews.it Sono diverse le iniziative organizzate innella giornata del. Fra gli appuntamenti spiccano ladeidi Bergamo, la Festa del Tessile a Leffe, la speciale giornata dei, palazzi e borghi medievali, Treviglio Country, tante.Ecco gli eventi.BERGAMONella mattinata dela Bergamo si terrà la manifestazione per la Festa dei Lavoratori.Il 2024 sarà anche ricordato per gli incidenti mortali plurimi, ovvero delle vere “Stragi sul lavoro” che hanno provocato 39 vittime, 5 in più rispetto alle 34 dell’anno precedente. Di questi ricordiamo il crollo nel cantiere a Firenze (5 morti), l’esplosione nella centrale elettrica di Suviana (7 morti), il 6la tragedia per le esalazioni nella rete fognaria di Casteldaccia (5 morti) e concludendo questo triste resoconto il 9 dicembre l’esplosione nell’area carico dello stabilimento Eni a Calenzano (5 morti).

