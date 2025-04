Fibrillazioni nella maggioranza Episcopo | verifica rinviata la resa dei conti dopo il bilancio consuntivo

maggioranza prevista alla vigilia del Consiglio comunale chiamato ad approvare il bilancio consuntivo 2024. La verifica politica è rinviata al 5 maggio. La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo prende tempo e prova ad assicurarsi prima i numeri sul rendiconto.Ieri sera si. 🔗 Foggiatoday.it - Fibrillazioni nella maggioranza Episcopo: verifica rinviata, la resa dei conti dopo il bilancio consuntivo Salta la riunione diprevista alla vigilia del Consiglio comunale chiamato ad approvare il2024. Lapolitica èal 5 maggio. La sindaca di Foggia Maria Aidaprende tempo e prova ad assicurarsi prima i numeri sul rendiconto.Ieri sera si. 🔗 Foggiatoday.it

Episcopo supera lo scoglio del bilancio: “Maggioranza mai scalfita da alcuna perturbazione” - L’Amministrazione Episcopo supera senza fatica lo scoglio del bilancio, con 20 voti a favore. Il campo largo si concede un applauso a fine seduta e stempera le tensioni. Alzano la mano anche i socialisti, che alla vigilia erano apparsi titubanti, e che la sindaca non ha mancato di ringraziare per... 🔗foggiatoday.it

Fibrillazioni in maggioranza: tensione tra Lega e Fd’I - Fibrillazioni in maggioranza, o meglio, tra Lega e Fratelli d’Italia tanto che nella giornata di venerdì il neosegretario di Fd’I, Davide Dini, ha ritenuto necessario un chiarimento con il collega leghista Alessandro Brandoni. A scatenare la scintilla le affermazioni dell’assessore Alberto Santorelli a Radio Fano, nella trasmissione "Parliamo di…" dove ha dichiarato che "le tensioni interne a Fratelli d’Italia, rimaste irrisolte dopo il congresso di domenica scorsa, continuano ad essere scaricate sulla maggioranza". 🔗ilrestodelcarlino.it

Dopo ore di fibrillazioni e ritocchi sul documento comune, la maggioranza ritrova i numeri: «Centrosinistra irresponsabile» - Alla fine, dopo lunghe ore di tensioni e di confronti per limare il documento comune, la maggioranza che regge l'amministrazione comunale di Brindisi guidata dal sindaco Giuseppe Marchionna... 🔗quotidianodipuglia.it

