Fi Fa Security Unione Rugby San Benedetto conquista la serie A | vittoria storica a Viterbo

storica, infatti per la prima volta nella storia del Rugby sambenedettese un club ha conquistato la serie A. vittoria storica a Viterbo per la Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto che batte 11 a 9 i Lions Alto Lazio e il sogno che si realizza. Una partita epica giocata sotto una pioggia battente (nella foto) e con una cornice di pubblico degna della serie A (ma quella Elite). C’erano 500 cuori rossoblù, oltre a quelli collegati dal maxi schermo in centro e i sostenitori da casa, hanno accompagnato per circa 85 minuti le gesta del quindici sambenedettese fino all’esplosione di gioia al fischio finale decretato dall’arbitro Marco Sanatelli di Padova. Ora è il momento della festa che ha coinvolto squadra e società di ritorno da Viterbi e fino a tarda notte. Poi uno sguardo al prossimo campionato, ma ci sarà tempo per pensarci. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto conquista la serie A: vittoria storica a Viterbo Il 27 aprile 2025 è una data, infatti per la prima volta nella storia delsambenedettese un club hato laA.per la Fi.Fa.Sanche batte 11 a 9 i Lions Alto Lazio e il sogno che si realizza. Una partita epica giocata sotto una pioggia battente (nella foto) e con una cornice di pubblico degna dellaA (ma quella Elite). C’erano 500 cuori rossoblù, oltre a quelli collegati dal maxi schermo in centro e i sostenitori da casa, hanno accompagnato per circa 85 minuti le gesta del quindici sambenedettese fino all’esplosione di gioia al fischio finale decretato dall’arbitro Marco Sanatelli di Padova. Ora è il momento della festa che ha coinvolto squadra e società di ritorno da Viterbi e fino a tarda notte. Poi uno sguardo al prossimo campionato, ma ci sarà tempo per pensarci. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

