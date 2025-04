Festa scudetto Juventus Women Primavera | FOTO e VIDEO della premiazione delle bianconere

Festa scudetto Juventus Women Primavera: tutte le immagini pubblicate sui social dopo la vittoria delle bianconereLa Juventus Women Primavera è campione d’Italia. Bissato il successo della Prima squadra femminile con la grande vittoria dell’Under19 in finale contro l’Inter. Si conclude al meglio il grandissimo percorso della squadra allenata da Marco Bruzzano: scoppia la Festa dopo la bella vittoria pubblicata sui canali social del club bianconero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus Women (@JuventusWomen) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus Women (@JuventusWomen) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus Women (@JuventusWomen) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus Women (@JuventusWomen) . 🔗 Juventusnews24.com - Festa scudetto Juventus Women Primavera: FOTO e VIDEO della premiazione delle bianconere : tutte le immagini pubblicate sui social dopo la vittoriaLaè campione d’Italia. Bissato il successoPrima squadra femminile con la grande vittoria dell’Under19 in finale contro l’Inter. Si conclude al meglio il grandissimo percorsosquadra allenata da Marco Bruzzano: scoppia ladopo la bella vittoria pubblicata sui canali social del club bianconero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) . 🔗 Juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus Women, scoppia la festa scudetto a Biella! Il balletto della vittoria di Lehmann e delle bianconere fa scatenare i tifosi – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Juventus Women, scoppia la festa scudetto a Biella: il VIDEO con il balletto delle bianconere è già virale La Juventus Women ha appena vinto il suo sesto scudetto e la festa a Biella è già partita! Bianconere in campo con la maglietta celebrativa intente a fare un video molto virale sui social condotta da Alisha Lehmann. Un grande gruppo sia dentro che fuori dal campo in grado di conquistare il titolo dopo la vittoria contro il Milan. 🔗juventusnews24.com

Festa scudetto Juventus Women: tutte le immagini da Biella – FOTO e VIDEO - di Mauro MunnoFesta scudetto Juventus Women: tutte le immagini della prima festa tricolore da Biella. Le bianconere sono aritmeticamente campionesse d’Italia (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women ha vinto il suo sesto scudetto. Dopo due anni complicati, comunque impreziositi dal conseguimento di altrettanti trofei, la squadra di Canzi ha conquistato aritmeticamente un tricolore largamente meritato nel corso di un campionato di Serie A femminile dominato. 🔗juventusnews24.com

Festa scudetto Juventus Women LIVE: tutte le immagini da Biella - di Mauro MunnoFesta scudetto Juventus Women: tutte le immagini della prima festa tricolore da Biella. Le bianconere sono aritmeticamente campionesse d’Italia (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women ha vinto il suo sesto scudetto. Dopo due anni complicati, comunque impreziositi dal conseguimento di altrettanti trofei, la squadra di Canzi ha conquistato aritmeticamente un tricolore largamente meritato nel corso di un campionato di Serie A femminile dominato. 🔗juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

La festa Scudetto delle Juventus Women oscurata da Lazio-Juve: giocheranno in contemporanea; Primavera 1 Femminile | Gallery | Juventus - Inter | La festa Scudetto; LA JUVE IN GOL - SPIEGATECI PERCHE' YILDIZ multa + 2 giornate e le WOMEN non rispettate.; Lazio-Juventus in contemporanea alla festa Scudetto delle Women, era davvero inevitabile?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La festa Scudetto delle Juventus Women oscurata da Lazio-Juve: giocheranno in contemporanea - La festa scudetto delle Juventus Women all'Allianz Stadium è stata rovinata dalla programmazione della Lega: in contemporanea si giocherà Juve-Lazio ... 🔗fanpage.it

Juventus Women Inter in contemporanea con Lazio Juve: la Lega “oscura” la festa Scudetto delle bianconere. Scoppia la polemica sui social - Juventus Women Inter in contemporanea con Lazio Juve: tutti i dettagli sulla scelta che fa molto discutere i tifosi sui social La Juventus Women sfiderà l’Inter, nella partita in cui verrà consegnato ... 🔗juventusnews24.com

C'è una Juventus che festeggia: sesto scudetto per la Women - Le ragazze allenate da Massimilano Canzi hanno battuto il Milan per 2-0: sugli scudi Cristiana Girelli autrice di una doppietta. Al 94' la festa sul campo ... 🔗rainews.it