Festa di San Rocco Fabrizio Moro in concerto a Molinara

Fabrizio Moro sarà il grande protagonista della Festa di San Rocco a Molinara. Il cantautore romano il 18 agosto salirà sul palco di Piazza San Rocco per un concerto imperdibile.Il comune fortorino sarà l'ottava tappa di un tour che prenderà il via il prossimo 23 maggio e toccherà 11 città italiane, un'occasione unica per i fan e i cittadini di ascoltare dal vivo un mix dei suoi più grandi successi come 'Pensa', 'Portami via' e 'Non mi avete fatto niente', ma anche brani del suo repertorio più recente.L'evento, organizzato dal Comitato San Rocco, segue il successo delle precedenti edizioni, che hanno visto protagonisti artisti di grande calibro come Arisa nel 2024 e Raf nel 2023, eventi che hanno richiamato migliaia di persone a Molinara. Quest'anno il Comitato ha deciso di alzare ulteriormente l'asticella, invitando un nome di assoluto prestigio come quello di Moro, confermando la Festa di San Rocco come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate sannita.

