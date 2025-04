Festa del primo maggio all’Agraria Si parte domani con la maxi festa

festa del primo maggio, che da domani e fino a domenica 4 maggio trasformerà il quartiere Agraria in un palcoscenico a cielo aperto. Non si tratta di una festa cittadina, ma del territorio tutto, la 53ª edizione di una delle manifestazioni più attese della primavera, organizzata con il patrocinio del comune e della regione, che per cinque giorni, a ingresso libero, darà spazio al Food Truck Festival (il 1° maggio dalle ore 11, gli altri giorni dalle 18), spettacoli dal vivo e alla coloratissima area bimbi, teatro per bambini, la magia di Alex, esposizioni artigiane e tanto altro, Fiera del primo maggio (giovedì dalle ore 8), dall’esposizione di auto d’epoca allo show a Pompieropoli e tanta musica e divertimento e il momento religioso con la messa di giovedì alle ore 11. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Festa del primo maggio all’Agraria. Si parte domani con la maxi festa Musica, spettacoli, street food e intrattenimento per tutte le età: è ladel, che dae fino a domenica 4trasformerà il quartiere Agraria in un palcoscenico a cielo aperto. Non si tratta di unacittadina, ma del territorio tutto, la 53ª edizione di una delle manizioni più attese della primavera, organizzata con il patrocinio del comune e della regione, che per cinque giorni, a ingresso libero, darà spazio al Food Truck Festival (il 1°dalle ore 11, gli altri giorni dalle 18), spettacoli dal vivo e alla coloratissima area bimbi, teatro per bambini, la magia di Alex, esposizioni artigiane e tanto altro, Fiera del(giovedì dalle ore 8), dall’esposizione di auto d’epoca allo show a Pompieropoli e tanta musica e divertimento e il momento religioso con la messa di giovedì alle ore 11. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Festa del Primo Maggio a Montespertoli - Il Primo Maggio a Montespertoli si festeggia con una grande festa presso il circolo ARCI di Martignana. Una giornata da passare insieme tra buon cibo, musica popolare, giochi è convivialità. Alle 13 ricco pranzo con mehu fisso con antipasto toscano e baccelli, amatriciana, grigliata mista... 🔗firenzetoday.it

Festa dei lavoratori. Un Primo Maggio in musica: gli eventi - Non c’è Festa dei Lavoratori senza musica e a Milano, dopo il corteo dei sindacati, ad esibirsi intorno a mezzogiorno in piazza della Scala sarà Omar Pedrini (foto a sinistra), ex leader dei Timoria, in un concerto gratuito aperto a tutti. A Como l’appuntamento in tarda mattinata è in piazza Perretta con un concerto dei Sulutumana. A Brescia, per la Festa dei Lavoratori, doppio appuntamento al Campo Nug di Castenedolo con il Music Fess 2025 dalle 14. 🔗quotidiano.net

Primo Maggio, concertone al Surfer Joe e festa alla Fortezza Nuova: i programmi - In occasione della Festa dei lavoratori sono due gli eventi principali che a Livorno attireranno, così come accaduto l'anno scorso, un grande pubblico: il concertone al Surfer Joe alla Terrazza Mascagni e la festa in Fortezza Nuova organizzata dalla Cgil Livorno e Toscana. Due eventi per... 🔗livornotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Festa del primo maggio all’Agraria. Si parte domani con la maxi festa; San Benedetto, festa del Primo Maggio con 5 giorni di musica. Torna l'evento all'Agraria; Nada e Marina Rei tra i protagonisti della Festa del Primo Maggio all’Agraria; Cosa fare con i bambini nelle Marche a maggio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Festa del primo maggio all’Agraria. Si parte domani con la maxi festa - Musica, spettacoli, street food e intrattenimento per tutte le età: è la Festa del primo maggio, che da domani e fino a domenica 4 maggio trasformerà il quartiere Agraria in un palcoscenico a cielo ap ... 🔗msn.com

San Benedetto, festa del Primo Maggio con 5 giorni di musica. Torna l'evento all'Agraria - SAN BENEDETTO È la festa che, di fatto, dà il via alla lunga estate sambenedettese. E quest’anno si parte davvero nel migliore dei modi: da domani a domenica, cinque ... 🔗corriereadriatico.it

Nada e Marina Rei tra i protagonisti della Festa del Primo Maggio all’Agraria - Dal 30 aprile al 4 maggio il quartiere Agraria si trasformerà in un grande palcoscenico. Gli organizzatori: «Una manifestazione che cresce grazie all'impegno di tanti giovani» ... 🔗lanuovariviera.it